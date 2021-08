La tiraron al suelo y le arrebataron la mochila mientras esperaba el colectivo

Un difícil momento sufrió una mujer en las últimas horas, cuando un ladrón la abordó mientras esperaba el colectivo y la tiro al suelo para arrebatarle la mochila.

El hecho se produjo anteayer, a primera hora de la mañana, en el sector de Don Bosco y Mendoza.

"Un hombre se me acercó y me pidió el celular. Le dije que no lo tenía y me gritó dos veces más. Lo traté de tirar hacia atrás y me agarró de los brazos, me giró y tiró al suelo, arrastrándome unos dos metros para sacarme la mochila", relató Patricia Curallán al programa Panorama de LU2.

La víctima describió que esto sucedió cuando el colectivo que debía abordar estaba a solo una cuadra, detenido por la luz roja del semáforo.

Indicó también que el ladrón medía aproximadamente 1,80 metros de altura y que no le exhibió armas.

"No me imaginé que me iba a robar, porque se acercaba al lugar y pensé que también iba a tomar el micro. Era la mañana temprano y no pasaba nadie justo en ese momento. Yo grité, pero tampoco salieron los vecinos", siguió diciendo.

Patricia describió que sufrió un golpe en la rodilla derecha y dolores en la espalda.

"Ahora al salir de mi casa tengo que estar pendiente de que no venga nadie caminando. Siempre tenía miedo de que me robara alguna persona en moto, pero ahora me di cuenta de que si veo a un hombre tengo que cruzar la calle, porque no sé si me va a volver a pasar lo mismo".

La mujer describió que el delincuente se apoderó de varios elementos que tenía en la mochila, entre ellos anteojos y documentación personal.

En este sentido, pidió que si alguna persona encuentra estos objetos los entregue en la comisaría Quinta, ubicada en Don Bosco al 1.800.