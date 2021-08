Ingresó a Diputados un pedido de suspensión de Iglesias y Wolff por sus dichos contra Florencia Peña

La Cámara de Diputados recibió hoy las denuncias judiciales y pedidos de suspensión contra los legisladores del PRO Fernando Iglesias y Waldo Wolff, realizados por la actriz Florencia Peña, quien los acusó de "violencia psicológica" por los dichos que expresaron sobre su persona en redes sociales.

Según se supo, ya está en poder del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, un escrito firmado por los abogados de Peña Fernando Burlando y Javier Baños, en el que reclaman la suspensión de los diputados.

"Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando IGLESIAS y Walter WOLFF", señaló la nota.

"Los funcionarios legislativos, han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar que surgen de los arts. 1; 2 inc. b, e y f; 3 inc. a, c, d, h, k; 4 inc. 2; 5. 5; 6 inc. b y f; 7 d); h); 16 inc. b), d), e), k); 21; 26 inc. a.2.; a.5; a.6; a.7; b.1; 27; 28 y cc. de la Ley 26485; 2.e; 2.e2; 2.e.5; 2.f; 3 inc. a) y k); 4; 5; 6, 7; 8; 10, 17, 18 y cc del Dec. Reg. De la Ley 26485; 1, 28, 31, 75 inc. 22 de la CN, cc de la Convención CEDAW y Belem Do Pará", indicaron los letrados.

Además, consideraron que "dada la naturaleza de los hechos que se les imputan y la flagrante actividad ilícita de los nombrados que resulta de público y notorio", es necesario solicitar "a ese honorable cuerpo que proceda a su inmediata suspensión, de acuerdo con las prescripciones constitucionales y las circunstancias consideradas en la documentación que se adjunta al presente, disponiéndose el inicio del correspondiente pedido de desafuero a fin de que sean sometidos a la jurisdicción federal, de acuerdo con los delitos que se encuentran manifiestamente acreditados en el sub exámine".

Fuentes parlamentarias señalaron a NA que ahora Massa informará del tema a todos los bloques legislativos.