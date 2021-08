¡Adiós a una leyenda! Valentino Rossi anunció su retiro de Moto GP

La noticia que nadie quería escuchar. Algo que, asimismo, muchos sospechaban que estaba al caer. Así habrá concluido una de las eras más expectaculares para el deporte motor de las dos ruedas.

A los 42 años, el piloto italiano Valentino Rossi anunció hoy se retiro deportivo profesional al término de la presente temporada del Moto GP, tras 25 años ininterrumpidos compitiendo al máximo nivel del motociclismo de velocidad.

La decisión de Il Dotore, como se lo apoda hace años, no sorprende; sus magros desempeños en la presente temporada junto al equipo Petronas Yamaha, hacían prever que el final del camino estaba próximo.

Rossi, quien acumula 115 victorias, 235 podios, 65 poles y 96 vueltas rápidas en 423 carreras, debutó en la especialidad en el Gran Premio de Malasia de 1996, en la categoría 125cc, donde al año siguiente sumó la primera de sus nueve coronas mundiales.

Luego llegaría el turno de dar el salto y la consagración en 250cc, en 1999, para allí pegar el salto a la divisional mayor (por entonces 500cc), donde obtendría su primer laurel en 2001, a bordo de una Honda; halago que repetiría en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009).

"Me hubiera gustado correr otros 20 o 25 años pero no es posible. Ha sido bonito, he vivido momentos inolvidables, el próximo año mi vida cambiará porque no voy a correr en moto, lo que he hecho los últimos 30 años, pero ha sido muy bonito", expresó.

El motociclismo despide a uno de los máximos ídolos de su historia. Por palmarés y personalidad, será difícil igualar la figura de Valentino Rossi en un futuro.