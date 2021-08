New World pospone su lanzamiento

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

En el día de ayer un comunicado por parte de Amazon Games saco a la luz la nueva fecha de lanzamiento de New World, el 28 de septiembre del corriente. Con una fecha de salida confirmada para el 31 de agosto, los resultados de la ultima beta cerrada que concluyo hace apenas unos días tuvo resultados formidables. New World es un juego Buy To Play, lo que significa que luego de la primera inversión el jugador no deberá pagar una mensualidad ni nada por el estilo. El juego al día de hoy se puede encontrar en Steam a $1.099ARS su versión base y $1.349ARS la edición de lujo.

No es la primera vez que New World sufre de una modificación en la fecha de salida, ya que originalmente este titulo estuvo pensado para salir en la primavera del 2020. Por nuestra parte como siempre aclaramos preferimos tener un juego que retrase su fecha de salida, que tener un juego totalmente roto porque tuvieron que cumplir con un deadline.

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

El MMORPG estuvo dando de que hablar en varios canales de Twitch y YouTube, sobre todo luego del delicado estado de los juegos de este genero en las ultimas semanas. Varios jugadores se han empezado a aliar en clanes provenientes de distintos juegos previos, por lo que políticamente dentro del juego ya tenemos bandos bastante marcados. Restara ver cual de todas estas facciones es la que permanece luego del famoso hype inicial.