Denunció que un desconocido entró a su Whatsapp y les pidió dinero a sus contactos

Un puntaltense denunció en las últimas horas que un desconocido logró entrar a su cuenta de Whatsapp y les pidió dinero a sus contactos, logrando estafarlos con unos $ 50.000.

"Recibí un mensaje de un vecino que me preguntaba si utilizaba las aplicaciones Mercado Pago o Ualá y le dije que no. Entonces me dijo que me iban a mandar un código y si se lo podía reenviar. Al hacerlo, inmediatamente pierdo el Whatsapp —relató Héctor Verón—. Al rato, me llamó y me preguntó si yo me había contactado con él con un mensaje pidiéndole dinero. Ahí nos dimos cuenta de que habíamos sido estafados."

"Tengo alrededor de 800 contactos y el delincuente llamó a 400. 3 enviaron dinero por un monto cercano a los 50.000 pesos", agregó Verón, quien ya hizo la denuncia policial.

Según expllicó a Punta Noticias, el código que reenvió Verón es el que manda la aplicación Whatsapp por SMS al celular para verificar una cuenta de usuario, y la maniobra es conocida como "la estafa de los 6 dígitos".

El estafador usó esos números para ingresar a la cuenta de verón y posiblemente a otras.

