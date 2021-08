Falso agente de Vacunate intentó estafar bahienses con un WhatsApp hackeado

Familiares y amigos de un vecino bahiense fueron blanco de un intento de estafa por parte de un delincuente que obtuvo el código de WhatsApp del hombre, a través de un ardid en el que simuló ser un agente de vacunación contra el COVID-19, y pidió prestados 30.000 pesos mediante mensajes enviados con la aplicación hackeada.

Claudio Grippo contó que hoy recibió una llamada de WhatsApp de un aparente representante de la campaña estatal, quien le informó que su turno para recibir la segunda dosis de la vacuna se programó para el próximo viernes 27.

El llamante le dijo a Grippo que en breve iba a recibir otra comunicación telefónica para suministrarle un código.

"Me llaman de un número de Buenos Aires y escucho un mensaje grabado en el que me brindan el código 34567; la máquina lo repetía. Entonces corté y se lo pasé al muchacho, que se había quedado esperando en línea, para que me dijera en qué hospital tenía que vacunarme", relató el entrevistado.

"Me indicó que cortara el teléfono 20 minutos, lo hice y después no pude volver a abrir WhatsApp. En ese momento me di cuenta de que me habían hecho el cuento del tío porque ese número que le pasé, en realidad, es mi código de WhatsApp", agregó.

El estafador solicitó la suma de dinero por medio de mensajes enviados a la hija de Grippo, al hijo de la pareja del hombre y a amigos suyos.

"Como casi todos ellos me conocen bien, primero me llamaron a mí y a mi mujer para preguntarnos si nos había sucedido algo, y los alertamos de que era un intento de estafa", señaló la víctima.

"Los mensajes decían que necesitaba 30.000 pesos de manera urgente porque me habían `congelado´ la cuenta bancaria, y que a la tarde los iba a devolver", precisó la fuente consultada.

Con el logo oficial

Grippo cayó en el engaño porque durante la llamada de WhatsApp que recibió, observó en la pantalla de su celular el logo de la aplicación oficial VacunatePBA.

"Tampoco sospeché porque además estoy esperando la segunda dosis para estos días, entonces ni lo pensé", expresó el vocero, quien posee capturas de pantalla de los diálogos pero no denunciará el hecho.

"En ningún momento me pareció raro porque, como no tengo esa aplicación descargada en mi celular, tal vez me llamaban para avisarme de la segunda dosis de la vacuna. Porque la primera vez que me vacuné, me pidieron el número de teléfono", finalizó Grippo.