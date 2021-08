Confirmada la simpática anécdota de Air Supply en Bahía Blanca

Vladimir Vlek vive en Monte Hermoso y durante mucho tiempo fue músico de Tachame la Doble. Una madrugada después de tocar se tomó un taxi. En el camino se puso a hablar con el tachero sobre música, quien le contó sobre aquella vez que Air Supply tocó en Bahía Blanca (19 de junio de 1993 en Santa Fe 51, el Club Estudiantes).

En ese ida y vuelta el conductor le reveló la anécdota. Al parecer el guitarrista Graham Russell se habría cruzado con un par de perros callejeros en la Plaza Rivadavia. Como no tenían dueño se los llevó al hotel, los alojó y los alimentó. También se decía que se los habrían llevado luego en avión a su país.

"Me dijo que los músicos habían estado dando vueltas en helicóptero, que los había llevado a Espora y un montón de cosas mas. Cuando dijo lo de los perros me llamo mucho la atención, pero como nunca la había escuchado y no había nada chequeado, lo desestimé. Y hablando con un amigo que ve mis videos, me dijo `Che, tenés que contar la historia de Air Supply´ Y le digo: `No me digas que es una con perros´. Así que no podía dejarlo pasar, ya tenía el testimonio de dos personas distintas", contó Vladimir Vleck.

Luego de cruzar un par de mails con el publicista de la banda, finalmente el propio Russell le confirmó lo que ocurrió hace casi 30 años en nuestra ciudad. Mirá el video.

--¿De qué se tratan los videos que hacés?

--Mi IG (@vladimirivlek) es mi cuenta personal, donde en su mayoría subía videos mostrando shows y producciones donde participaba, ya que para el ambiente artístico esa red social funciona también como una especie de curriculum vitae. Pero después de no poder tocar en vivo estuve mucho tiempo estancado. Hasta que un día subí un video contando una historia musical que me pareció súper llamativa y la respuesta de mis amigos fue tremenda, la compartieron por todos lados y me alentaron a que siga haciendo contenido de ese estilo. Así que seguí y por suerte pasó a un público mayor del cual estoy súper agradecido y en contacto constante.

--¿Cuáles son los videos que más llegada tuvieron y por qué?

--Creo que los que más llegada tuvieron fue por una cuestión de que dejé cosas libradas a ser interpretadas por el espectador. Algo tan sencillo como una frase de dos segundos puede despertar una polémica que hace que se pongan a debatir en los comentarios y así compartan y tenga mas repercusión. Con el tiempo estoy mejorando eso cuando escribo los guiones, para evitar que pase, porque realmente mi objetivo es contar historias musicales. Prefiero encontrar otra manera de llegar a mas gente, antes que hacer de mis reels, un programa de chimentos jajaja.

--¿Qué estás haciendo/estudiando ahora?

--En este mismo momento estoy en Capital, vine a filmar parte de mi proyecto de videos para Youtube, y estoy estudiando Ingeniería de sonido en la UNTREF, ingrese el año pasado en plena pandemia. Es un lujo que podamos tener esa carrera en el país y de manera pública. Por el momento lo hago de manera virtual desde Monte Hermoso, donde vivo actualmente.