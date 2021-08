"Esta fuerza es una alternativa que plantea resolver los problemas de la Argentina", dijo Randazzo

"Nosotros no somos el lado B del peronismo, esta fuerza es una alternativa que plantea resolver los problemas que tiene hoy la sociedad argentina, creo que ese debe ser el camino", expresó el exministro del Interior y Transporte y precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo.

Randazzo dialogó esta mañana con el programa Panorama de LU2, donde habló sobre quienes lo acompañan en la lista para las PASO y dijo que la lista la integran representantes de la sociedad civil.

"Si mira la segunda candidata de nuestra lista es Carolina Castro, la primera mujer que integro la Unión Industrial Argentina, tiene una pyme que provee autopartes a la empresa Toyota, quien mejor que una pequeña empresa pueda conocer los problemas que hoy tiene el mundo productivo. En tercer término va quien fue intendente exitoso de Mar del Plata, que es Gustavo Pulti. Expresamos la posibilidad de que la sociedad pueda reflexionar y votar una alternativa diferente, entendiendo que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va ser exactamente el mismo. No hay ninguna posibilidad de salir y mucho menos con esta puja sin sentido a la que nos han llevado, donde uno dice blanco el otro dice negro, y no se discute ningún tipo de propuesta", manifestó el precandidato.

COVID-19 en Argentina

"Creo que las decisiones no fueron lo más correctas que debieron ser porque se trabajó entre la dicotomía de la economía y la salud, y creo que debería haber mirado qué hacia el mundo desarrollado porque los resultados están a la vista. Los datos son que la economía no está bien, veníamos mal y se agudizaron los problemas", sostuvo.

El exfuncionario opinó que la argentina "frente a semejante drama que ha sido la pandemia, debería haber priorizado la cuestión sanitaria, que indicaba que la única solución es la vacuna en el mundo.¿Qué debería hacer ahora el gobierno? Vacunar, vacunar, vacunar. Tratar que la segunda dosis de la Sputnik llegue al país. Pasaron 4 meses y quienes recibieron la primera dosis está con la angustia de saber si va a venir o no la segunda dosis, creo que no se manejó bien".

"Discutamos cómo solucionamos los problemas del presente"

"Hoy el 51 % de los trabajadores está en la informalidad, por eso insisto en la necesidad —en esta campaña— más allá de los análisis que uno puede hacer en relación a quiénes gobernaron los últimos 10 años, que finalmente terminamos teniendo los mismos resultados independientemente de los relatos de un lado y del otro. Discutamos cómo solucionamos los problemas del presente y el futuro, cosa que la Argentina hace tiempo que no discute", manifestó.

Y agregó: "La Argentina va a salir del nivel de estancamiento y pobreza que tiene si crece y genera trabajo, no hay ninguna otra solución en el mundo".

"Acá se habla mucho sobre cuál debería ser el rol del Estado, si es el Estado sin corazón que planteaba Macri, que yo no estoy de acuerdo porque la Argentina es un país donde hay pequeños empresarios, emprendedores, pequeños productores, trabajadores independientes, entonces el Estado tiene que actuar porque si se ve neutral agudiza las desigualdades en una sociedad como la nuestra. Y tampoco el Estado que plantea hoy el gobierno, que se mide por el volumen de gastos, por la cantidad de personal y por la cantidad de regulaciones. ¿Qué Estado planteo yo desde mi experiencia? Uno que brinde servicios públicos de calidad que es la mayor política distributiva que pueda hacer un gobierno".

En referencia a cuando integró el gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner como ministro del Interior y Transporte, Randazzo dijo que "yo puedo responder por lo que estaba bajo mi responsabilidad. Cambiamos el documento, que era un tema absolutamente dificultoso para cualquier ciudadano y sin embargo lo resolvimos. La misma estructura la usamos para sacar el pasaporte y hoy se puede obtener en 30 minutos en cualquier aeropuerto internacional o en cualquier ciudad de la Argentina. Pusimos en marcha un proceso de renovación de trenes que hacía 60 años que no se llevaba, comprando trenes cero kilómetros, pusimos en marcha la tarjeta SUBE".

"Hace años que tomé distancia, desde el 2015, porque me di cuenta que el rumbo que se tomaba de decisiones políticas era absolutamente equivocado y pasaron 7 años y las pruebas están a la vista", sostuvo.

Por último, el exministro remarcó que "soy un hombre que siempre cumplió con la palabra. En 2015 dije que no iba a ser candidato a gobernador y no lo fui, en el 2017 dije que no la iba acompañar a Cristina, habiéndome ofrecido el primer lugar de diputado nacional y no fui, entonces acá también hay que reconstruir el valor de la palabra para los dirigentes políticos, paras que vuelvan a ser creíbles".