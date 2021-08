El Puerto licita un gran proyecto, un loteo que dará que hablar y siguen las mudanzas en el centro

--Buen día, Juan, ¿enfocado en la Liga Profesional?

--Y sí... No queda otra. Además, es la forma de llegar a la Copa.

--Llegan caminando, despreocupate.

--Bueno, ya veo tus intenciones de mufarnos, así que mejor vayamos a nuestros temas, ¿te parece?

--Dale. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la llegada de la variante Delta a Bahía? ¿Qué más sabes?

--Lo que sé es que un grupo de ciudadanos filipinos arribó el fin de semana pasado a Ezeiza procedente de México, uno dio positivo y fue retenido y aislado. El resto durmió en Buenos Aires y al día siguiente embarcó en Aeroparque rumbo a Bahía Blanca.

--Pará, pará, ¿pudieron abordar el avión cómo si nada?

--Allí omitieron decir que uno de su grupo había dado Covid positivo en Ezeiza porque si señalaban que eran contacto estrecho no se podían subir al avión. Igual es llamativo que en Ezeiza, cuando uno dio positivo, el resto haya podido seguir su viaje como si nada...

--¿Son trabajadores portuarios?

--Tengo entendido que son tripulación de recambio de un pesquero de altura fondeado en White. Cuando llegaron a Bahía fueron en taxi hasta un hotel de calle España, donde permanecieron aislados porque tuvieron que hacer cuarentena, y a uno o dos de ellos les surgieron síntomas y dieron positivo de coronavirus. En uno de ellos, que es lo más grave, le fue corroborada la variante Delta.

--No hay que relajarse. El otro día me pasaron un flyer anunciando una fiesta–recital, el viernes 3 de septiembre, en un boliche de avenida Colón al 500.

--Sí, está circulando desde hace dos o tres días pero no está autorizado, según me dijeron en la Muni. Recitales se pueden hacer y con ciertos límites, pero no en boliches.

--Bien, sigamos. Ayer vi en el diario que podría reflotarse el proyecto del Frente Marítimo...

--Sí, hace 10 años que se paralizaron las obras y es uno de los pocos lugares desde donde se puede acceder al mar en Bahía. La idea de Gay y Susbielles es avanzar ni bien termine este año la obra de la avenida Dasso.

--¿Decisión tomada?

--No, ambos quieren juntarse a ver cómo se puede continuar ese proyecto, pensando en continuar como hicieron con Dasso, con una obra conjunta, Muni–Puerto, en 2022 y 2023. Hasta ahora no hay demasiado, salvo la voluntad.

--El puerto tiene varios proyectos en tal sentido, como el de la banquina de pescadores, una obra ya adjudicada, un centro de interpretación en Puerto Galván y otro de avistaje en el club Náutico de General Cerri.

--Sí, pero te olvidas del más importante de todos, la recuperación del antiguo muelle de los elevadores de chapa, en Ingeniero White. Un proyecto que te adelanté con lujo de detalles.

--Me acuerdo, y me dijiste que hubo que readecuarlo porque la estructura del antiguo muelle no estaba en condiciones de soportar la futura confitería, etc.

--Exacto, pero ahora esos temas fueron resueltos y las obras de van a licitar a fin de octubre o principios de noviembre.

--Recordame qué piensan hacer.

-- Las obras consistirán en un espigón con cuatro miradores, un restaurante desde donde pueda apreciarse el mar, sectores de pesca y excursiones por el estuario, entre otras propuestas.

--Ojalá se avance pronto. Y cambiando de tema, ¿volviste a sufrir la falta de agua?

--Exacto, ya es un clásico. Encima no sé para qué hago los reclamos si ni me contestan, seguramente deben estar muy ocupados con las obras en marcha, je, je.

--Ojo que ayer a la noche informaron que a última hora de la tarde se había roto un acueducto...

--Es verdad, pero yo no tuve agua desde temprano.

--Mejor sigamos con otros temas, no quiero que te suba la presión. Yo sé que la situación no está fácil pero siempre sacás de la galera algún proyecto en danza. ¿Tenés algo para sorprenderme?

--Tengo novedades de un proyecto que viene hace rato pero por cuestiones burocráticas no salía y ahora tiene el camino despejado.

--Me interesa, seguí.

--Esta semana llegó la convalidación de Provincia a todo el expediente para la venta de tierras del Club Argentino, atrás del barrio de Prensa. Se trata de uno de los loteos más importantes de Bahía por el lugar y el tamaño, además, el club quiere destinar parte de lo que obtenga para poner en valor la sede de Colón y Vicente López.

--Horacio debe estar chocho...

--Entiendo que sí. Lo llamé pero no me devolvió la llamada. Es un expediente de muchos años, muy difícil, pero finalmente está todo prácticamente terminado.

--Recordame qué van a hacer.

--El plan inicial apuntaba a la venta de unos 200 lotes de 17 metros de frente, con superficies que rondan entre 500 y 600 m2. En una segunda etapa, en tierras que el club deberá ceder, se piensa en una especie de pequeño centro comercial en calle Necochea. Pero hay otro elemento a destacar.

--¿Cuál?

--Te diría que con todo esto Pilmayquén se convertirá, por lejos, en la calle más larga de Bahía porque primero va a llegar hasta Indiada y luego se piensa extenderla entre Cabrera y la ruta 33, aunque lo más seguro que en este último tramo cambie de nombre.

--Y decime, ¿por qué tardó tanto este loteo del Club Argentino, junto al country?

--Entre otras cuestiones, porque el Estado tardó cuatro años en convalidar el cambio de zonificación aprobado en 2015 por el Concejo Deliberante. El proyecto del club apunta a urbanizar 11 manzanas alineadas a ambos lados de la avenida Pilmayquén que pasaron de figurar en el Código de Planeamiento Urbano como SURe (2), es decir zona suburbana recreativa a residencial parque dos.

--Ya que hablamos de proyectos que hace rato vienen dando vuelta y que estamos con esa zona de Bahía. ¿Qué pasó con la construcción del templo de los Mormones?

--Te comenté que habrá que esperar hasta fin de año, pero ya que me apuras te voy a dar el nombre de la empresa constructora.

--Sabía que no me ibas a fallar.

--Me comentaron que va a ser Criba S.A., la misma que tuvo a cargo la obra del nuevo Paseo del Bajo, en la ciudad de Buenos Aires.

--Bien, pasemos ahora al sector comercial céntrico. ¿Todo tranquilo?

--Sí, este no es un mes de muchas ventas, pero siguen las mudanzas.

--¿Por ejemplo?

--Ya empezaron los trabajos en el nuevo local de Balbi, es decir, donde estaba Famularo, porque a mediados de septiembre tienen que estar mudados.

--¿Cierran en Chiclana y van para Donado?

--Exacto. En febrero, Balbi compró todas las sucursales de Famularo, que en la región sólo se quedó con la de Punta Alta, y absorbió a todos los empleados. Famularo es una firma surgida hace 100 años en Mar del Plata y en Bahía Blanca, si los cálculos no me fallan, estaba cerca de los 80 años.

--Muchos cambios pero pocas aperturas...

--Y sí... la calle está dura y los alquileres deben ajustarse a esta nueva realidad.

--Me dicen que los precios del mercado inmobiliario en general están en valores muy bajos, con mucha oferta de propiedades y muy poca demanda por lo tanto se pueden conseguir mejores oportunidades mientras que, por otro lado, no es buen momento para comprar porque, por ejemplo, un alquiler típico, un depto de 1 dormitorio, ya no es demasiado negocio y si después lo tenés que vender no hay mercado.

--Mi amigo GP me contó que las casas y dúplex se están alquilando muy bien y hay propiedades que se venden muy barato, por ejemplo una casita en un barrio, y dan mejor renta que un departamento de un dormitorio.

--¿Pero por qué se siguen construyendo tantos edificios?

--El mercado está muy saturado y estos edificios generalmente son de inversores. Mientras para vos, si un departamento que compraste en 50 mil dólares tenés que venderlo en 45 mil te va a costar una úlcera, en el caso del inversor es distinto: un día brinda con champán y otro día pierde y sabe que así es esto. Muchos departamentos hoy se venden por debajo del costo. Fijate que hay unidades a estrenar, de un dormitorio, en el macrocentro, a 45 mil dólares.

--¿Y los usados?

--No hay precio porque no hay interesados y hay muchísimos a la venta, por eso en los últimos 5 años cayó hasta un 40 por ciento el valor.

--¿Qué más?

--Te traigo una foto que me pasó mi amigo Lucho y que nos lleva sin escalas a una época muy linda, donde en los boliches reinaban los vinilos y los lentos. ¿Los conocés?

--Mmm… dejame ver. De izquierda a derecha aparecen Lucho Del Gobbo, Mauro Vegli, Marcelo Antenucci, Eduardo Pensado, Walter Spaggiari, Chueko H, Pitu Castillo.

--Correctooo... Lucho fue el anfitrión y se juntaron varios de los mejores disc jockey de Bahía, mientras que Javier del Sol se sumó por videollamada desde Ibiza.

--¡Qué épocas! Para mí solo faltaron el Negro Pratico y el Flaco Lacunza.

--Puede ser. El encuentro lo organizó Lucho (DJ de 1900, Chocolate, ByPass, etc) en un ataque de nostalgia. Fijate que el Facha Pensado, con casi 70 años, decía que era el mentor de Spaggiari, y a los 20 años, Walter se abre por su cuenta y nunca se lo perdonó. Llevaban casi 30 años sin hablarse.

--Mucho mejor entonces por este reencuentro...

--Claro, y se sumaron Mauro Vegli (Dj de Chocolate), reconocido por todas sus fiestas privadas, Dj Black (mi amigo el negro Antenucci), coequiper de Del Gobbo durante 15 años y que hoy con 55 sigue en la noche. También estuvo Pitu Castillo, otro emblemático y reconocido por sus fiestas y el Chueko H, Dj de Punta Alta y de El Cielo.

--Bueno, todo muy lindo pero estos días pasaron algunos hechos policiales importantes que no podemos dejar de lado.

--Ah... pensé que primero me ibas a preguntar algo de la docente militante de La Matanza...

--Sinceramente, por los gritos, me hizo acordar a la colimba, pero bueno, no deja de ser una muestra más de lo que se vive en las aulas. Lástima que el presidente haya opinado que eso “es un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”, pobre visión de lo que debe ser un debate...

--Por eso, qué mejor que destacar el programa “Activando, tu mejor versión” que firmaron Pepe Sánchez y Susbielles en el Dow Center.

--Sí, claro, esa muy buena iniciativa tiene por objetivo introducir a jóvenes de escuelas de nivel secundario de Bahía Blanca en los hábitos de alto rendimiento, la formación por la paz y la adquisición de valores.

--Bueno, ahora sí, pasemos a los temas policiales. Muy raro lo del robo de 200 mil dólares a Hugo Barzola y su señora, mediante un cuento del tío. ¿No te parece?

--Hay mucho hermetismo en el caso. Yo creo que pudo haber sido alguien que sabía de la existencia de ese dinero, pero son todas conjeturas, realmente da mucha pena cuando a los adultos mayores los despojan de sus ahorros de toda la vida mediante este tipo de engaños.

--Identificaron a algún auto o persona por las cámaras de seguridad privadas.

--No, nada de nada.

--¿Y del caso García Gurrea?

--De las pericias con luminol buscando sangre en los autos va a haber alguna precisión el lunes a la tarde, en la sede de la Policía Científica, pero hay bastante cautela.

--¿Por?

--Lo toman como algo orientativo, no como una prueba. Encontraron manchas, que pueden ser de sangre, animal o humana, en el baúl del Citroen C4 que es Tamara Pampín (hija de Pamela Antúnez), pero el tema es que el marido de Tamara, Sergio Castillo, está detenido en la cárcel y tiene antecedentes por cuatrerismo. De hecho lo han detenido con otros vehículos cargado con vacunos y corderos. Por eso va a ser clave la pericia del lunes.

--¿Algo más antes de irnos?

--Tengo una buena del campo con el cierre de inscripciones de reproductores para la jura de la Rural de Bordeu. Recordarás que otra vez se realizará, como en 2020, por vía streaming y sin muestras comerciales e industriales.

--Sí, recuerdo que me lo habías anticipado. Expectativas había, pero ¿se reflejó en los registros?

--Claramente. Lo más notable se dio en ovinos, con 100 anotados y un crecimiento del 140 %. Se advirtió más en Poll Merino, con el 150 % y en Corriedale, con el 119 %. En bovinos se anotaron 307 animales, con un aumento del 31 %, con 199 de la raza Angus, con el 25 % más y 108 de Polled Hereford, con una suba del 45 %.

--La fecha está ratificada, ¿no?

--Sí. A diferencia del tradicional primer fin de semana de octubre, esta edición empezará el lunes 27 de septiembre, con los ingresos de los bovinos hasta el martes, en tanto que el miércoles 28 entrarán los ovinos. Las juras serán entre el miércoles, en bovinos, y el jueves en lanares, en tanto que el viernes 1 de octubre, a las 9, comenzará el remate. Aquí hay una novedad: la única firma martillera será Productores Rurales del Sud.

--Bueno, hoy pago yo la cuenta y nos vemos el próximo domingo.

--¡Qué sorpresa! No esperaba semejante gesto de generosidad.

--Para algunas cosas tenés muy mala memoria. Nos vemos en una semana.