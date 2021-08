Wellerson y Renato, dos pibes brasileños que quieren hacer historia con la verde de Pacífico

El fútbol ofrece historias mínimas que nunca dejan de sorprender. En esta ocasión fue el club Pacífico de nuestra ciudad –el más antiguo de la Liga del Sur-- el que dio un linda nota de color. De la tierra de Pelé, Ronaldo y Neymar, llegaron dos chicos brasileños con el sueño de dejar una huella en el fútbol doméstico, en una experiencia que incluso va más allá de lo deportivo.

Wellerson Joseph Peixoto Mello y Renato Do Nascimento Sousa, de ellos se trata, arribaron a la entidad Verde por intermedio de Marcelo Ronconi, un colaborador del club y que vivió en Brasil.

En lo que va del torneo Promocional, Wellerson –el más histriónico-- ya tiene varios partidos en la Primera de Pacífico, incluso con buenas actuaciones en el mediocampo, mientras que Renato (el más introvertido) jugó en Tercera y espera pacientemente su chance.

Los dos futbolistas de 23 años se abrieron a la charla y le contaron a La Nueva. sus sensaciones deportivas y personales.

"Yo estoy tranquilo porque fui bien recibido acá. La verdad es que la cultura es muy similar con Brasil, pese a que cambiamos de idioma. Charlamos mucho con los pibes de Pacífico y voy aprendiendo día a día. Ellos me enseñan a hablar, me enseñan a decir tal palabra cuando no la sé y nos incorporaron rápidamente al grupo. Estoy muy agradecido", contó un expresivo Wellerson.

"Me han recibido muy bien acá y ya estoy más acostumbrado al clima, ja, ja. Acá hace frío, allá calor. Estoy tranquilo, cómodo. Con Wellerson nos conocemos hace mucho tiempo, jugamos a la pelota desde escuelita juntos y, sinceramente, nunca me imaginé llegar acá", agregó Renato, algo más tímido.



--¿Cuáles son las sensaciones de estos meses en la ciudad? ¿Les costó la adaptación?

Wellerson: --Me fui acostumbrando enseguida. Igualmente, y siempre lo hablo con mis amigos de Brasil, que Argentina es un país muy admirado por nosotros. Nosotros admiramos la cultura, los jugadores, lo que pasa. Yo me adapté bien, las personas son tranquilas y agradezco más de una vez a Pacífico por abrirnos las puertas y por la oportunidad de jugar acá.

Renato: –Es una linda sensación la que estamos viviendo porque es otro fútbol y nos estamos acostumbrando a jugarlo. Estamos aprovechando todo para aprender y seguir creciendo, tanto en lo deportivo como en lo humano.

--Se los nota contentos. ¿Es así?

Wellerson: --Sí, porque es una experiencia tremenda. Es la primera vez que salgo de Brasil y tuve la oportunidad de venir acá. Soy muy agradecido a Dios, soy muy religioso. Al ser la primera vez, trabajamos muy duro para que las cosas pasen de la manera que imagino o espero que sean.

Renato: --Estamos viviendo una experiencia muy buena en todo sentido. Los pibes son muy buena gente y nos hacen sentir muy bien, cómodos. Lógicamente, se extraña a la familia, sobrinos y hermanas. Pero hablo con ellos todos los días.

De buen pie

--¿Qué características tienen?

Wellerson --Me gusta tener el balón, gambetear. Me gusta la agresividad también. Me falta más animarme a patear. Yo bromeo que el jugador que juega en este campeonato, juega en cualquier lugar, porque se pasan muchas adversidades acá.

Renato: --Soy un lateral típico brasileño. Me gusta pasar mucho al ataque y llegar al área rival. Pero ahora estoy incorporando todavía mi parte defensiva, acostumbrarme a marcar más. El profe (por el DT Oscar Fritz) me pide que me quede más y que suba cuando se da la oportunidad. De a poco, estoy mejorando en ese aspecto.

--Ya percibieron que el fútbol nuestro es mucho más friccionado que el de ustedes.

Wellerson: --Nosotros sabemos que acá es muy peleado, hay mucha fricción. Comparado con Brasil, allá juegan más limpio y dejan jugar tranquilos. En el último tiempo incorporó esto Brasil, porque sino es muy difícil jugar acá. Los jugadores se dedican mucho a la parte física, por lo que es una manera de equilibrar el juego con el brasileño. El brasileño tiene la calidad, pero no la voluntad y las ganas de ustedes. Eso es una manera de equilibrar. La mayoría de las veces ustedes lograron más que nosotros, por eso nos tenemos que acostumbrar. Yo me fui adaptando porque necesitaba hacerlo. Los profes me ayudaron para eso, para adaptarme al juego de acá.

Renato: --Admiro mucho el fútbol argentino y la entrega. Es un fútbol más físico y peleado. Hay que estar siempre bien físicamente para estar a la altura y ayudar al equipo, marcando. Tratamos de hacer caso en todo los que nos pide el profe (por el entrenador) para ir mejorando partido a partido. Es una Liga competitiva y tenemos que estar preparados.

--¿Notan que se vive de otra manera el fútbol en nuestro país?

Wellerson: --La verdad que sí. Yo percibí que acá son muy fanáticos, les gusta mucho el fútbol. A mí también. La cancha nos hace mejorar cada día más y soy un apasionado por el fútbol".

Renato: --Son mucho más fanáticos, no les gusta perder. Y en cuanto a la Liga del Sur, es una competencia muy peleada, los clubes son muy parejos, es competitivo. Para mí es un honor estar en Pacífico.

--¿Cómo vivieron la Copa América?

Renato: --Vimos la Copa América en Bahía. Los chicos de Pacífico nos cagaron a p... en el entrenamiento, ja, ja. Pero merecía ganar Argentina, por Messi y Di María, jugadores que me gustan mucho".

Wellerson: --Yo torcía (sic) por Argentina, por Messi. A mí me encanta Messi, para mí es el mejor de la historia. Para mí se hizo justicia. Argentina merecía esto por Messi. Ahora ya está, la próxima soy de Brasil.

Espejos

--¿Con qué futbolistas se sienten identifcados?

Wellerson: --Me gusta mucho Neymar, para mí es de los mejores brasileños. Las personas me comparan con Paquetá o con Kaká. Yo admiro a todos, Neymar me encanta. Tiene unas facilidades tremendas con la pelota.

Renato: --Me gusta mucho Dani Alves, tiene muy buena subida al ataque y también marca muy bien. A Cafú y a Roberto Carlos los vi muy poco, pero eran muy buenos. Hay otro chico del Bayern Munich, Alphonso Davies, canadiense que me gusta mucho.

Wellerson: --Igualmente, en Brasil, la mayoría de la gente admira más a los extranjeros que al brasileño. Tenemos que disfrutar las cosas que hace en la cancha. Nosotros admiramos mucho a los extranjeros, es como algo normal para nosotros. Allá hay muchos hinchas de Argentina, de Messi.

El perfil de Wellerson

--Nombre: Wellerson Joseph Peixoto Mello.

--Fecha y lugar de nacimiento. 20/9/1997, en Brasilia.

--Puesto: Mediocampista.

--Hincha de: Fluminense.

La ficha de Renato

--Nombre: Renato Do Nascimento Sousa.

--Fecha y lugar de nacimiento. 17/11/1997, en Goias.

--Puesto: Lateral.

--Hincha de: Flamengo.