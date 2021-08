Matías Lefiñir y Marmolería Sáez tienen la mirada fija en la doble corona

En un equipo que está sólido en todas sus líneas y que reparte muy bien los goles, sobresale el ida y vuelta del mediocampista Matías Lefiñir. El ex La Armonía aporta entrega y gol en Marmolería Sáez, que quiere ser finalista en la Primera A de regulares del Torneo Preparación, al tiempo que tiene asegurada la definición en la Copa Maradona.

Con tres conquistas en lo que va del certamen, Mati sobresale en un conjunto que tiene varios futbolistas con pasado en el fútbol de la Liga del Sur.

Mientras su escuadra va por todo, "Lefi" le contó más intimidades a La Nueva.

--¿Qué significa jugar la Liga Comercial?

--Para quien le gusta el fútbol y seguir compitiendo significa mucho jugarla. Es una linda competencia.

--¿Cómo ves el torneo?

--Es un torneo muy lindo y está competitivo como siempre.

--¿Qué tiene de particular la categoría?

--Hoy en día hay muchos equipos que se preparan para jugarla. Así que se ve que hay mucha responsabilidad de la mayoría de los jugadores. Y eso es bueno para que el nivel de la Liga crezca.

--¿Qué mostró el equipo hasta acá?

--Hasta ahora un lindo juego. Tenemos un buen grupo y cada uno sabe como jugar la Liga.

--¿Por qué están donde están?

--Porque tratamos de tener un equipo competitivo desde que comenzó el torneo. Y, sinceramente, estamos donde nos propusimos estar.

--¿Qué análisis haces de los partidos disputados?

--Los análisis son muy buenos. Creo que cada sabado el equipo se va entendiendo un poco mejor. Vamos de menor a mayor.

--¿El objetivo inicial era el título?

--Sí, siempre. Se clasificó a una nueva final este último sabado (por la Copa Diego Maradona) y nos prepararemos para tratar de lograr el primer objetivo del año.

--¿A qué rival ves como candidato a pelear el título?

--Considero que somos el rival a vencer todos los sábados; así que nosotros.

--¿Cómo vivís el fútbol en la actualidad?

--Muy tranquilo, pero siempre con la responsabilidad que representa estar en un equipo muy competitivo.

--¿Cuánto se extrañaba el fútbol de los sábados?

--La verdad que mucho. Por suerte ya volvimos y esperemos que no se corte.

A un toque

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "Yo, ja, ja. Re humilde, ja, ja".

--¿Cuál es el más rústico? "Matías Castillo; ponele, ja, ja".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "Ninguno puntualmente. Me parece que la unión del grupo no puede faltar porque es la que nos llevó hasta acá".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Panduro (César)".

--¿Cuál vive en una burbuja? "Creo que ninguno".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "Juan Cornejo".

--¿Quién es el más divertido? "Todos, ja, ja; es un buen grupo humano".

--¿Cuál fue el mejor partido del equipo en lo que va del año? "Supongo que el último fin de semana cuando ganamos la semifinal de la Copa Maradona ante Sea White 8 a 0".

--¿El peor partido? "No tuvimos un peor partido, pero sí encontramos rivales duros, que es distinto y a la vez positivo como para no relajarnos".

--¿Qué gol se gritó más? "Todos los goles son importantes mientras sea para ganar y se tienen que gritar".

--¿Se ilusionan con la doble corona? "Obviamente vamos por todo porque tenemos equipo para lograrlo".

Participaciones en torneos

TEMP. TORNEO EQUIPO PJ GF TA TR 2021 Preparación Primera A Marmoleria Saez 5 3 0 0 2021 Copa Diego A. Maradona Primera Marmoleria Saez 2 1 0 0 2019 Copa de Campeones Primera Marmoleria Saez 2 0 0 0 2019 Oficial Primera A Marmoleria Saez 11 2 4 0 2019 Preparación Primera A Marmoleria Saez 6 1 0 0 2018 Copa de Campeones Primera Marmoleria Saez 2 0 0 0 2018 Oficial Primera A Marmoleria Saez 21 7 3 0 2018 Preparación Primera A Marmoleria Saez 2 0 0 0 Totales: 51 14 7 0

El perfil de “Mati”

--Nombre completo. Matías Damián Lefiñir.

--Fecha y lugar de nacimiento. 16 de febrero de 1989, en Bahía Blanca.

--Hijo de Hijo de Magdalena Lidia Vázquez y Angel Martín Lefiñir Montanares. Hermanos: Ezequiel y Daniel.

--Trayectoria (desde escuelita): Vista Alegre, Olimpo, La Armonía, Bella Vista, La Armonía, El Ceibo (Casbas), La Armonía y Marmoleria Sáez.