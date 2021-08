Hockey: Los Leoncitos, con presencia local, buscan el boleto al Mundial

Con el cerrense Nicolás Martín en el equipo, el seleccionado masculino juvenil de hockey sobre césped disputa esta tarde la semifinal del Campeonato Panamericano Junior, que se juega en Chile.

Los Leoncitos se medirán ante Canadá, desde las 14, luego de haber ganando de forma invicta su grupo.

El que avance a la final se asegurará, además, un lugar en el Mundial de la categoría.

La otra llave la animarán el combinado local y Estados Unidos, que se enfrentarán en el segundo turno desde las 16.

Argentina llegó a esta instancia tras vencer a Estados Unidos en el debut (por 2 a 0) y luego superar a Trinidad y Tobago (por 9 a 1).

Su rival, en tanto, fue segundo en el Grupo B ya que le ganó a Brasil (3 a 0) y perdió frente a Chile (2 a 1).

El partido por el título se jugará mañana a las 16. En tanto el cotejo por el bronce irá dos horas antes, desde las 14.

Haciendo historia

Martín, ex-Universitario y actualmente en San Fernando, es el primer jugador surgido de un club de la Asociación Bahiense de Hockey en disputar un torneo oficial con el combinado de varones.

“Estoy muy contento, no me la esperaba. Estaba disfrutando de otras cosas, pensando en el Mundial y, de la nada, me llamó el entrenador diciéndome que el día siguiente a las 6 de la mañana salíamos para Chile”, le contó Nico a la prensa oficial de la ABH desde Chile, luego de ser llamado por haber formado parte del proceso de preselección y debido a que el plantel que debía disputar el torneo fue aislado por un caso positivo de COVID-19.