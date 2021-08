Variante delta: "El riesgo de enfermedad grave no aumenta significativamente"

El médico Diego Maurizi, jefe de Infectología en el Hospital Municipal, explicó a La Nueva. que "está demostrado que el riesgo de enfermedad grave no aumenta significativamente" en los casos de la variante delta de coronavirus.

Un contagio de esa variante se detectó en Bahía Blanca en los últimos días. Se trata de un hombre filipino que viajó al país desde México y venía al puerto local para embarcarse.

En cuanto a las vacunas, Maurizi dijo que "lo que se ha demostrado es que los anticuerpos tienen una eficacia menor, con una dosis una persona logra un 40 % o 50 % de protección, con segunda dosis 80 % o 90 %. Va de la mano de la enfermedad clínica, pero está demostrado que el riesgo de enfermedad grave no aumenta significativamente".

La delta "es más contagiosa, aunque respecto de la gravedad no hay trabajos que demuestren eso" y aseguró que en Estados Unidos aumenta la mortalidad porque "tiene 50 % de la población sin vacunas, la gente no se vacunó".

Sobre la posibilidad de que otras variantes "frenen" a la delta, dijo que no hay información confiable sobre eso. "No hemos encontrado papers. Es cierto que en Argentina y Latinoamérica ha habido mayor circulación de la andina [lambda], es la más prevalente en el país. Ha sido explosiva y tal vez a la delta le resulte mas difícil desplazarla. [La lambda] no circuló por todo el mundo, se produjo en Perú. Los lugares donde aparecieron nuevas variantes son lugares con números altísimos de infectados: Manaos, India, Perú, Inglaterra".

"Lo que hemos aprendido es no relajar las medidas de cuidado, hay que estar con el barbijo, con el barbijo bien colocado, no ir a aglomeraciones y solo asistir a lugares ventilados, que respeten el aforo y el distanciamiento", sostuvo Maurizi.

En Israel, aseguró, no hubo una gran expansión de la variante delta "porque se vacunó a una gran cantidad de población, hubo una campaña muy fuerte a principios de año, pero ya estamos a nueve meses de eso y el poder neutralizante del suero no es tan eficaz, las defensas empiezan a bajar. Eso pasa en Israel, por eso ahora proponen vacunar con tercera dosis. En Argentina no tenemos esta circulando y recién ahora terminamos de vacunar", por lo que espera que recién "en marzo del año que viene" sea necesaria una tercera.

"Mientras haya lugares con aumentos de casos, puede haber nuevas variantes, y empezamos de nuevo", aseguró, pero dijo que cree que "para el año que viene, va a haber muchos países produciendo vacunas, Argentina es uno de ellos, y va a haber mayor oferta".