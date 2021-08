Patricia Bullrich dijo que sacaría "más votos que Vidal en la Capital"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reavivó la interna de Juntos por el Cambio y sostuvo que en esta elecciones obtendría "más votos" que la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de ese espacio, María Eugenia Vidal.

"Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país. Ya está", señaló Bullrich, quien en estos comicios, como gesto de distensión en la interna, declinó presentarse como precandidata y rivalizar con Vidal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Y agregó: "Yo también decidí no estar, porque no quiero ser diputada. Estoy diciendo algo incomprobable porque no voy a la elección".

En una entrevista con el canal TN, Bullrich dijo que no sabe cuánto mide Vidal, quien encabeza la boleta de Juntos Podemos Más, porque "hay tantas encuestas".

Al ser consultada si creía que "mejor" candidata que la ex gobernadora bonaerense, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, respondió: "Sí. No digo que mejor, sino que hubiera sacado más votos".

Tras bajar su candidatura a diputada, Bullrich apunta ahora a competir como precandidata presidencial de Juntos por el Cambio para 2023, por lo que podría rivalizar en la interna con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. (NA)