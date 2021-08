Néstor Mancini vuelve a su gran amor: "Todavía me siento vivo arriba del auto"

La cuarta fecha del Invernal de Midget a disputarse el domingo tendrá muchas particularidades. Una de ellas, ya destacada días atrás, el estreno del cabildense Claudio Marcos en la función de comisario deportivo de la prueba, luego de la salida de Rodrigo Buiani.

Otro de los distintivos, no menos atractivo, para dicha jornada lo encontramos en el parque de pilotos invitados. Puntualmente en la presencia de un hombre que supo exhibir en sus laterales el "1" en más de una oportunidad, que aprovecha la ocasión para volver a calzarse el casco.

La pasión pudo más para el medanense Néstor Mario Mancini, quien no resistió y decidió regresar (al menos por estas competencias invernales) al derrape en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, a bordo de la unidad con la que su hijo Esteban lograra los dos títulos estivales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Vuelvo más que nada para darme el gusto. Siempre seguí en actividad a pesar de retirarme en 2019, porque aprovecho para girar y probar en la pista de Médanos. Por eso, ahora que se dio la posibilidad, no lo dudé", contó Mancini, campeón en los Estivales 1994/95 y 1997/98.

"En su momento tuve que dejar porque la situación económica no era la mejor, y además teníamos mucho trabajo en el taller. Pero no me retiré por un tema de edad, todavía me siento vivo arriba del auto", agregó el Pato, de 63 pirulos.

La idea de Mancini padre será aprovechar las tres competencias restantes y nada más. ¿Será así, o en caso de lograr un cupo como suplente se tentará y volverá al ruedo veraniego?

"Solo quiero darme el gusto, porque cuesta mucho estar abajo. En esta fecha correré con un motor propio, pero la próxima estaré con un impulsor de Sergio Torres, que quedará a disposición de Esteban en caso que lo necesite", aseguró Néstor.

¿Qué paradoja, no? En la quinta y penúltima convocatoria de invierno, Mancini utilizará potencia de quien fuera su rival por el título en Tiro Federal.