A pesar del mejor tiempo, no todas fueron buenas para Verstappen en Spa-Francorchamps

No todo fue alegría para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) al cabo de la primera jornada de actividad en Spa-Francorchamps (Bélgica), donde este fin de semana se reanuda el mundial de Fórmula 1 con la disputa de la duodécima fecha.

Es que si bien Max, escolta en el campeonato, logró el mejor registro al cabo de las dos sesiones de entrenamientos libres, un pequeño incidente sobre el final del segundo ensayo causó daños en su monoplaza y dejó varios interrogantes para mañana.

