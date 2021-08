Sebastián Gómez, el candidato que propone capacitaciones para quienes cobran planes sociales

Sebastián Gómez tiene 34 años y es el primer precandidato a concejal por la lista vecinal Todos x Bahía es un partido vecinal que participa en estas elecciones con boleta corta, no estamos alineados con nadie en Nación o provincia, por lo que le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe cortando boleta.

En diálogo con "La Nueva" sostuvo que pretenden implementar capacitaciones pata todas aquellas personas que cobren planes sociales ya sean de Nación, Provincia o del Municipio para recuperar la cultura del trabajo y que el legislativo en la actualidad está viciado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

-¿Qué propuestas quieren llevar al Concejo Deliberante?

- Una de las más importantes tiene que ver con la de proponen capacitaciones para jóvenes en empresas y al mismo tiempo darle incentivo fiscales a las que se sumen a la iniciativa

-También hacer lo mismo con todas aquellas personas que cobran algún tipo de asignación, ya sea municipal, provincial o nacional porque no podemos permitir ser cómplices de la destrucción de la cultura del trabajo, para eso es fundamental capacitar y brindar las herramientas para quien hoy no ve una salida o un proyecto personal, pueda visualizarlo.

- Además quieren discutir la autonomía municipal porque es necesario dar una discusión en profundidad para la obtención de recursos. “No podemos pretender seguir cobrando impuestos y tasas con un fin recaudatorio y poco sustentable, (por ejemplo) no hay celeridad en los trámites para la adquisición de maquinarias o insumos hospitalarios y préstamos bancarios, pasan entre 6 y 8 meses hasta que el tribunal de cuentas de La Plata autoriza el tramite dejando la gestión totalmente congelada.

- Otro tema es la implementación de la boleta única en papel y la reformulación de las secciones electorales, con esto último me refiero a que la elección de senadores de la provincia tenga el mismo criterio que la del Senado Nacional y no apuntamos a generar más cargos legislativos, sino a redistribuirlos con un criterio de justicia para distritos que no tienen ninguna representación.

- Hoy en día tenemos ocho secciones de las cuales la primera y la tercera tienen mucho poder y la agenda de problemas de los bonaerenses pasa por esas dos secciones, dejándonos relegados como región frente a los requerimientos del Conurbano. Eso se logra posicionando a Bahía Blanca como ciudad líder en la región.

-¿Cómo ven la situación de Bahía Blanca?

- El diagnóstico que hacemos de la situación de la ciudad es que queda mucho por hacer, Bahía está cada día más conurbanizada y eso te genera situaciones de crisis diarias que se deben tomar y solucionar, por supuesto que se tomaron decisiones qué han tenido un impacto positivo las cuales acompañamos y tratamos de dar un punto de vista que sea propositivo, como también ser críticos, sin necesidad de poner palos en la rueda, en aquellas decisiones políticas que no impactaron de manera positiva o gastos que no eran necesarios.