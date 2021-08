“La persona que más me odia en la Argentina es Larreta”, aseguró Milei

El economista y precandidato a diputado Javier Milei y la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos tuvieron un tenso debate televisivo por la economía del país, en donde intercambiaron distintas miradas sobre el neoliberalismo.

Con respecto a cómo se inició la discusión, Milei indicó: “Es una emboscada digitada por el señor Horacio Rodríguez Larreta que está intentando mostrarme como una persona violenta y otra vez le salió mal”.

“La persona que más me odia en la Argentina es Larreta. Él pretendía que yo hiciera algo como López Murphy y no lo hice. Yo con palomas no me junto”, expresó con enojo Milei.

"López Murphy es un liberal mucho más laxo, permite ciertos espacios al Estado que yo no acepto", agregó.

Milei competirá en las PASO por un lugar en el Congreso con su partido político “La Libertad Avanza” y confirma que si queda entre los tres lugares, quiere eliminar la obra pública, porque la obra pública “es para robar”. También quiere terminar con el Banco central porque “nos roba 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario”. (NA)