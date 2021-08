La nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio ya tiene fecha de estreno en Netflix

La industria audiovisual cambió vertiginosamente en los últimos años. Sobre todo, a raíz de la pandemia. Aunque se mantienen algunas costumbres, como las avant premiere previas a un gran estreno, muchos de los lanzamientos de grandes producciones tuvieron lugar exclusivamente en las plataformas digitales. Tal es el caso de Don't Look Up, una súper producción protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que llegará a Netflix el 24 diciembre.

Si bien no se publicaron muchos datos oficiales sobre la comedia escrita, producida y dirigida por Adam McKay, semanas atrás se filtró un avance con el que se confirmó que el elenco está repleto de estrellas. Porque a pesar de que no todos aparecen en las imágenes, los créditos adelantan la participación de Ariana Grande, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Chris Evans, Tyler Perry, Melanie Lynskey, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis, Jonah Hill, Meryl Streep y Ron Perlman, lo que convierte a la película en una de las más costosas de los últimos tiempos.

The first #DontLookUp teaser...unfortunately I'm gonna have to stan. pic.twitter.com/JsiYSiQh5K