Los argentinos que se perderían las Eliminatorias si los clubes ingleses no ceden jugadores

Los jugadores sudamericanos de la Premier League que fueron convocados para la triple fecha de Eliminatorias para Qatar 2022 no serían autorizados a viajar, debido a las restricciones sanitarias que impone el Gobierno británico para los que ingresen provenientes de una lista de países calificada como "alerta roja".



En ese contexto, todas las personas que ingresan al Reino Unido provenientes de Sudamérica o México, entre otros sitios, deben someterse a un "periodo de aislamiento de al menos 10 días" para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.



Los clubes de la Premier League hicieron saber al organismo que los nuclea que no estarían dispuestos a ceder a los jugadores que participen con en las Eliminatorias Sudamericanas en los tres partidos programados para septiembre próximo y eso afectaría al seleccionado argentino que perdería a tres titulares, y también a Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay.



En el caso de la Argentina la negativa de los clubes británicos haría peligrar las presencias de: Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendia (Aston Villa), Giovanni Lo Celso y Cristian Romero (Tottenham Hotspur) y Alexis Mac Allister (Brighton), quienes fueron convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la triple jornada de eliminatorias, ante Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

Romero y Lo Celso, dos que podrían no viajar.





En cuanto a la Selección de Brasil la decisión del los clubes ingleses afectaría a los jugadores Alisson, Fabinho y Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Fred y Gabriel Jesús (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea) y Ricarlison (Everton), todos citados por el director técnico Tité.

"Dibu" Martínez, ¿Podrá venir?





En otras selecciones como la de Colombia no podrían estar Yerry Mina (Everton) y Davison Sanchez (Tottenham Hotspur) mientras que en la selección de Uruguay, el entrenador Oscar Washington Tabárez no podría contar con el delantero Edinson Cavani (Manchester United) y Paraguay perdería a Miguel Almirón (Newcastle).



Por su parte la Asociación de Clubes Europeos (ECA) protestó ante la FIFA por este tema y envió una nota en la advierte que "no se sitúen otros intereses por encima del bienestar físico de los jugadores y los derechos legítimos de los clubes", según publicó el periódico británico Daily Mail.



Steve Bruce, entrenador del Newcastle donde se juega el paraguayo Almirón, expresó: "Los clubes estamos hablando de esto. Nos afecta. No puedes dejarlo ir y esperar que se quede en un hotel durante 10 días porque se perderá varios partidos con nuestros equipos".



Mientras tanto, el Gobierno británico mantiene discusiones regulares con la Premier League, la FA y otros entes vinculados al fútbol para debatir sobre diferentes puntos, entre ellos las reglas de viajes internacionales, según según informó la cadena BBC.