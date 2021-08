Monzó: "Me parece grave que nos conduzcan desde la ciudad de Buenos Aires"

El precandidato a diputado nacional por la lista de la UCR dentro de la coalición Juntos, Emilio Monzó, aseguró esta mañana que "el 12 de septiembre vamos a ganar todos porque la interna genera una mejora en la calidad de los dirigentes políticos", al tiempo que afirmó que "la competencia siempre es buena" y que "sin competencia, hay listas concentradas con tendencia a que el que conduce ponga a sus amigos".

En ese sentido, aseguró que "el mejor candidato en la Sexta Sección es Lorenzo Natali".

"Conocí una gran persona, un buen padre. Conocerlo me confirmó lo que decía la encuesta, que la sociedad de Bahía y sus alrededores tiene una alta consideración de Lorenzo. Eso lo convierte en el mejor candidato de la Sexta Sección sin dudas", amplió.

En un extenso mano a mano con La Nueva., el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación también le respondió a Héctor Gay, quien había manifestado —con ironía— que era curioso que dirigentes peronistas armen una lista local del radicalismo.

"Me extrañó de Héctor, porque también ese mismo partido centenario lo abrigó a él para ser candidato a intendente. Es decir, cuando abriga a otra persona se siente ofendido", sentenció.

"El partido radical ha sido muy generoso para que Gay pueda ser intendente municipal —continuó—. En mi caso, le he dado toda la confianza y he trabajado con él. Y soy uno de los que fue a buscarlo para que sea candidato a intendente. Lo lamento mucho, pero me parece que la memoria de Héctor está muy frágil. Yo ahora estoy viviendo un déjà vu, porque casi fue el mismo proceso", sostuvo.

En tanto, dijo que "más grave me parece que nos conduzcan desde la ciudad de Buenos Aires; de hecho, (Diego) Santilli lleva candidatos en la sección que son de CABA y eso se debe terminar porque es grave conceptualmente".

Por otra parte, en diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el precandidato hizo un análisis de la grieta y la circulación de imágenes del cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia de Olivos, mientras se transitaba en el país una dura cuarentena por el avance del coronavirus.

"La grieta no nos deja lograr acuerdos para trasformar la realidad, hace 20 años que vivimos una polarización improductiva para la Argentina. Las formas impactan mucho negativamente y seguramente no va dentro de un espacio político", relató.

"Es una continuidad de poca seriedad, de poca certeza en los datos. En pandemia, las sociedades que más rápido salen son las que ganan confianza en sus gobernantes. Acá, el vacunatorio VIP y la foto del festejo rompió la confianza con la sociedad; así es muy difícil", consideró.

Además, Monzó se explayó sobre las próximas elecciones Primarias y el sistema electoral vigente.

"Tenemos un inflación eterna, falta de inversión, una pobreza de un 40 %, inseguridad en casi todo el país; esto viene pesando desde hace muchos años. Eso, más la pandemia, crea un escepticismo, indignación e incertidumbre que abarca a todos", subrayó.

"Probablemente, todo eso lleve a votar a un 50 o 60 %. Pero además, el sistema electoral habría que reformarlo, no deberían ser obligatorias las PASO y no debería haber PASO donde no hay una interna real porque son un gasto. La gente no sabe a qué diputados vota", agregó.

"Quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y me comprometo a hacer esos cambios necesarios en el sistema electoral —aseguró—. Estoy convencido de que si no hacés esto, no sacás a la Provincia ni al país adelante".

Por último, señaló que "la grieta no va a tender a fortalecerse" sino que "la sociedad se va a llevar puesta la grieta".

"La sociedad está harta de la tensión, del enfrentamiento. No es una utopía lo que digo, la aparición de Cristina Kirchner y el debilitamiento de Alberto Fernández, consolida una parte del electorado. Vuelve el kirchnerismo a ser un espacio muy concentrado y pierde todo un electorado hacia el centro que le aportaban (Sergio) Massa y Alberto Fernández", comentó.

"La aparición de (Mauricio) Macri quizá tenga algún sentido en las PASO, pero la figura de Horacio Rodríguez Larreta lo lleva a un extremo y lo corre del centro. Entonces, vamos a tener una generación política nueva gobernando a la Argentina por primera vez desde 1983", completó.