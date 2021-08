Un licenciado en Matemática, con el mejor promedio

Un licenciado en Matemática obtuvo el mejor promedio en la 365ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur, que se llevó a cabo hoy en diferentes turnos en el salón de actos de Alem 1253.

Emanuel Eduardo Ramadori fue el alumno más destacado de los 180 que recibieron su diploma al registrar un promedio de 9,75 a lo largo de su desempaño académico.

A causa de las limitaciones que imponen los protocolos de cuidados ante la pandemia de Covid-19, se realizó en seis turnos –tres de mañana y tres de tarde- con números reducidos de egresadas, egresados y acompañantes.

Los discursos correspondieron a autoridades de Física, Agronomía, Matemática, Ingeniería Química, Ingeniería, y Geografía y Turismo, respectivamente. En tanto, en representación de los graduados y graduadas, lo hicieron de Física, Ingeniería Eléctrica, Matemática, Química, Ingeniería y Biología, Bioquímica y Farmacia.

El listado completo de los flamante profesionales que recibieron su diploma es el siguiente:

Magister en Administración Financiera de Negocios: Mauro Andrés Vita.

Contador Público: Martín Adrián Alberio, Vanesa Elisabeth Argüello, Virginia Soledad Barragán, Estefanía Bertinat, María Julia Campo, Fabiana Alejandra Canalis, Juan Cruz Civardi, Patricia Andrea Espinoza, Gisela Mariana Garnica, María Magdalena González, Marianela Igartua, Jesica Soledad Marcos di Pietro, Fanny Belén Más, Melisa Ortiz Gerbas, Indira Osre Tassi, Luciana Retamosa, Andrés Raúl Schiaffino, María Eugenia Tennina y Guillermina Zarich.

Licenciado en Administración: Samanta Mariel Aizpurúa, María Virginia Benítez, Delfina Cabello, María Lara Delrosso Gentile, Vanesa Bárbara Gelabert, Lucila Soldini y Mauro Javier Viazzi. Licenciado en Física: Facundo Arreyes. Licenciado en Geofísica: Carolina Victoria Corbetto Norese. Técnico Universitario en Óptica: Delfina Damelio Recarte.

Ingeniero Agrónomo: Lucas Alberto Achucarro, Jose María Bayón, Santiago González Martínez, Lihué Gustavo Perdigón, Nelson Alen Rodríguez, Guillermina Inés Schulz y Marcos Soumoulou.

Ingeniero en Computación: Bruno Raniero Mignucci y Juan Manuel Puhl. Ingeniero en Sistemas de Computación: Gastón Andrés Jouglard. Ingeniero en Sistemas de Información: Juan Martín Girón. Licenciado en Ciencias de la Computación: Martín Antonio Schiaffino.

Licenciado en Ciencias Geológicas: Facundo Ezequiel Figueroa, María Laura Matesanz y Verónica Ximena Miraglio. Técnico Universitario en Medio Ambiente: Claudio Andrés Bernal, Nahuel Chauvie y María Agustina Neyertz. Profesor en Letras: Betsabe Lucrecia González y Ernestina Palenzona.

Ingeniero Electricista: Federico Anania y Marco Zanotti. Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales: Juan Ignacio Albizo y Ana Inés Sabattoli. Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes: Marcelo Daniel Campagna y Julián Murrie.

Abogado: Livia Antonella Arce, Juan Benamo, Andrea Victoria Berth, Camila Bordenave Di Scipio, Mercedes Costabel, Fernando Manuel Dargakis, Gimena Eberling, Valentina Eceiza, Melina Claribel Gonnet, Lucía Aldana Gregorietti, Ariel Roy Heras, Khalil Horacio Ilarrescape Majluf, David Emmanuel Ipanaque Rivera, Mariano Gabriel Jarque, Lucía Mariel Kees, Florencia Lucia Nardoni, Melisa Mariana Rodriguez O`Lery, Florencia Paola Sánchez Chaves, Florencia Micaela Sanez, Milagros Del Rosario Serrón, Juan Cruz Stickar, Agustina Tumini y Verónica Beatriz Zuenger.

Licenciado en Seguridad Pública: Facundo Jesús Alberdi, María Fernanda Boidi, César Ismael Cabral, Michell Alexis Castro, Enrique Sebastián González, Graciela Andrea Ibarra, Javier Alejandro Illescas y Abel Sebastián Soria.

Licenciado en Matemática: Emanuel Eduardo Ramadori. Doctor en Química: íctor Fabricio Terraza. Licenciado en Ciencias de la Educación: Julieta Rodera. Profesor de Educación Inicial: Melina Ayelén Arrimada, Julieta Barco y María Sol González.

Profesor de Educación Primaria: Gisella Mariel Iaquinta Ingeniero Químico: Manuela Alonso, Mayra Bayer, Guido Ferraro, Luisina Martínez Paramidani, Emiliano Emanuel Ozan, Manuela Lucia Quezada Henry, Tomás Romero Pietrafesa y Melisa Ailen Torres.

Ingeniero en Alimentos: Eliana Gisel Arzer y María Florencia Perilli. Licenciado en Ciencias Ambientales: Anabella Montico Licenciado en Química: Mariana Belén Gentile y Natalia Soledad Moreno. Profesor en Química de la Enseñanza Media: Walter Raúl Rogelio Acosta y Natalia Vessena.

Técnico Químico Universitario: Leandro Gaspar Aguilar, Julieta Alvarez, Dainy Marcos, Lisette Aime Ramírez, Paula Sofía Rivero y Maximiliano Ezequiel Toranzo Garay. Especialista en Economía y Gestión de los Servicios de Salud: Vanesa Eliana Fuks.

Especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación: Mauro Martín Etcheverry. Enfermero: Stefania Mitilli. Licenciado en Enfermería: Priscila Abril Busquet, Estefania Edith Campetelli, Javier Ignacio Castro, Micaela Yanet Ivanoff, Wendy Estefany Monrroy Miro, Débora Ruth Saucedo y Julieta Viera.

Licenciado en Economía: Cecilia Anahí Figueroa, Emily Sol Martínez Carpineti, Agustín Piccirilli, Eliana Belén Quiroga y Solana Luz Rostand. Ingeniero Civil: Sebastián Ezequiel Carrozzi, Bárbara Debesa, Mariana Laurnagaray, Santina Pinedo y Ailén Valerio.

Ingeniero Industrial: Agustín Cavero, Agustín Cutini, Mariano Gutiérrez, Roberto Agustín Molina y Gabriel Zorzi Ruggiero.

Ingeniero Mecánico: Matías Cappelli, Nicolás Fabian di Sanzo, Andrés Francisco Heit, Gonzalo Andrés Lázzari Martínez Alzúa, Santiago Montupil, Victoria Camila Quiles, Jesús Rubén Antonio Sarabia y Franco Germán Williams Roldán. Doctor en Geografía: Noelia Cecilia Principí.

Bioquímico: Gonzalo Adema, Josefina Argaña, Camila Soledad Arriegada, Nicole Belén Bari, Franco Emanuel Berdini, Nicolás Martín Capovilla, Lucio Gabriel García Alcorta, Carolina Soledad Gauna, Milagros Agostina Giménez, Valentina Guglielmo, Luciana Abigail López, Constanza Lucía Márquez, Giuliana Martín Regalía, Ezequiel Ignacio Rias, Tamara Rodríguez Alvarez, Belén Vis y Tomás Zaragoza. Farmacéutico; Daniela Gladis Arce, Johana Fernández, Itatí Merino y Agostina Olivares.

Licenciado en Ciencias Biológicas: María Emilia Curiman. Licenciado en Turismo: Vanesa Gisela Monsalbe y Eugenia Zalba. Profesor en Geografía: María José Junquera y Rocío Matir.

"Haber conocido excelentes personas tanto en lo profesional como en lo humano, no tiene precio"

Este fue el discurso pronunciado por Emanuel Eduardo Ramadori, el mejor promedio de la 365ª Colación

Hola, buen día a todos los presentes, autoridades de la universidad, personal docente, no docente, familias, graduadas y graduados.

Es un honor tener la oportunidad de dar unas palabras en este día tan importante, en el que culmina una etapa de nuestras vidas. Antes que nada, quiero felicitarlos por este logro, el cual es prueba del esfuerzo, la dedicación y paciencia de estos últimos años para alcanzar esta meta. El camino del aprendizaje es bello y arduo a la vez, citando a Gauss:

“No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje; y no la posesión, sino el acto de llegar a ella, lo que concede el mayor disfrute.”

Además, la experiencia de compartir con compañeros y profesores charlas sobre diversos temas de nuestro interés, y haber conocido excelentes personas tanto en lo profesional como en lo humano, no tiene precio. Sin embargo, fueron muchos los obstáculos que nos encontramos en el camino: una gran cantidad de horas de estudio, el estrés y la ansiedad cuando sentimos que no llegamos para dar un examen, renunciar a vacaciones, juntadas con amigos y reuniones familiares. Más aún, para aquellos que trabajamos y/o tenemos hijos, una buena gestión del tiempo fue de vital importancia. A pesar de todo esto, no nos dimos por vencidos, seguimos adelante, aportando cada día un granito de arena, para hoy, por fin, obtener nuestro título. Por supuesto, no todo el mérito es nuestro, debemos agradecer a:

-nuestras familias y amigos que nos acompañaron a lo largo de este trayecto, compartiendo unos mates durante las incontables horas de estudio, deseándonos suerte en cada examen y alegrándose con nosotros cuando aprobábamos.

-a los docentes que compartieron sus conocimientos y pasión, dándonos consejos y colaborando así en nuestra formación académica y profesional.

-al personal no docente, por brindarnos día a día una universidad en excelentes condiciones.

-y a las autoridades puesto que el nivel y la calidad de la educación de esta universidad es reflejo de las decisiones tomadas.

Más aún, la rápida adaptación a la situación de pandemia actual por parte del todo personal universitario, permitió que hoy estemos aquí reunidos celebrando nuestra graduación.

Quiero aprovechar también para recalcar lo afortunados que somos de haber podido acceder a una Educación Universitaria pública y gratuita, ya que, de otra forma, tal vez muchos de nosotros no podríamos haber estudiado, y ejercer en un futuro próximo la profesión que escogimos entre tantas. Es ahora nuestro turno de devolver a la sociedad, de manera ética y responsable, este privilegio que nos ha sido otorgado.

Personalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a mi esposa, a mi hija, y a toda mi familia, puesto que, sin su apoyo y cariño, no podría haber alcanzado mi sueño, dedicarme a la profesión que tanto amo.

Felicitaciones a todos y todas, espero que en esta nueva etapa sigan trabajando en alcanzar sus sueños como lo han hecho hasta ahora.

Muchas gracias.