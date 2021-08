Villafañe y sus hijas le respondieron a las hermanas de Diego: "Tienen miedo de lo que puede pasar"

Luego de las explosivas declaraciones que hicieron Kitty, Ana y Cali Maradona en Debo Decir, donde trataron a Dalma y Gianinna de "irrespetuosas", las hijas del "Diez" decidieron hacer un vivo de Instagram junto a su madre, Claudia Villafañe para desmentir a sus tías. "Nunca nos quisieron, no es una novedad esto", manifestó la actriz, mientras que su hermana señaló que faltan más testimonios que las avalan.

Por su parte, la empresaria respaldó a sus hijas. "Sé que no son irrespetuosas porque las crié", empezó y aseguró que hace tiempo quiere comunicarse con sus excuñadas pero no le responden: "Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo". Y Dalma remató: "Educadas sí, boludas no".

En relación a las críticas por la organización del velorio del "Diez", "La Tata" se negó a responder porque lo considera "una bajeza". "¿Qué paso que la tía Kitty no registró que la llevaste abrazada todo el cementerio?", agregó Dalma. Mientras que Gianinna sumó: "Tuvo amnesia". Por último, la actriz desmintió no haber invitado a sus tías a su casamiento, en marzo de 2018: "Es todo mentira lo que dijeron, saben que las llamé".

Minutos antes de la transmisión, que duró media hora y no quedó guardada en los perfiles de ninguna de las tres, tanto Dalma y Gianinna como sus hermanos compartieron un fuerte comunicado en las redes en contra de Matías Morla, quien supo ser la mano derecha de Diego. "Los que conformamos la sucesión de Diego Maradona estamos todos de acuerdo y convencidos de que el señor Matías Morla no tenga nada que ver con las marcas, nombre e imagen de nuestro padre que le pertenecían y por derecho ahora a sus herederos", publicaron las hijas de Claudia y Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando.

Y continuaron: "También estamos de acuerdo y creemos fervientemente que corresponde que sea apartado de la causa de San Isidro, donde se investiga la muerte de nuestro padre, y sea investigado profunda y seriamente por la Justicia. Esto no es un capricho de alguno de los herederos, sino que son partes estructurales en las que TODOS estamos de acuerdo".

Mientras que Jana y Diego Junior compartieron otro texto. "En virtud de las constantes difamaciones vertidas en distintos medios, queremos manifestar que todos los hijos de Diego Armando Maradona estamos unidos en un frente común: luchar para que prontamente se haga justicia y se condene a los responsables de la muerte, a los que intentan ocultar la verdad, con mentiras y falsas imputaciones, no solo por la familia sino por todos aquellos que querían a Diego", empieza el escrito.

"Todos juntos seguiremos luchando contra los terceros inescrupulosos que pretenden lucrar con el nombre y la imagen de nuestro padre, defenderemos codo a codo su memoria y su legado. Por eso los herederos pedimos que el señor Matías Morla se abstenga de continuar utilizando indebidamente la imagen, el nombre y las marcas de nuestro padre porque nunca le pertenecieron ni le pertenecerán, y hemos solicitado en reiteradas oportunidades a la Justicia se lo aparte de la causa de la muerte y se lo investigue profunda y seriamente", sigue. Y concluye: "Todos buscamos solo la verdad, la Justicia determinará quiénes son los responsables”. (NA)