La Asociación de Magistrados rechazó el eventual límite al mandato de los jueces

La Asociación de Magistrados rechazó las “expresiones” del presidente, Alberto Fernández, sobre la posibilidad de discutir la duración de los mandatos de los jueces.

La entidad que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios de alto rango del Poder Judicial recordó que “el plazo de vigencia del nombramiento de los magistrados sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial”.

“Resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo”, advirtió el documento.

Con las firmas del presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y del secretario, Enrique Comellas, el texto proclama que “la eventual modificación” del carácter vitalicio hasta los 75 años de edad de los magistrados “concierne con exclusividad al poder constituyente”.

De tal modo, cualquier eventual modificación debería producirse a través de una reforma constitucional. Aun así, la Asociación consideró que no es el momento para abrir una discusión de esa naturaleza. “No estimamos adecuada la presente discusión en el marco de la delicada situación que atraviesa el país, urgida por otras numerosas prioridades”, resumió el documento.

Esta propuesta de limitar el mandato de los jueces generó un fuerte rechazo en la oposición.

”Otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”, aseguró el vicepresidente del PRO, Federico Angelini.

Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, afirmó que el presidente “ya no sabe que hacer para que no haya justicia; ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”.

En tanto, Hernán Reyes, diputado porteño del partido liderado por Elisa Carrió, agregó: “No quieren reformar la justicia, quieren someterla. Los jueces no son representantes políticos, no tienen ese mandato. Tienen que proteger la Constitución y cuidar a los colectivos vulnerables o minoritarios frente a poderosos, una mayoría o el Estado. Esto es lo que está en juego”.

A su vez, el diputado radical Luis Petri afirmó: “¿Se imaginan jueces con duración en los cargos con un Senado que invariablemente ha tenido mayoría del partido del gobierno desde el ‘83? De mínima la marcha peronista de memoria y maestría en teoría de lawfare para ser aprobados. ¡Eso nos jugamos en las próximas elecciones!”. (NA e Infobae)