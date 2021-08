Carmen Barbieri defiende a Virginia Gallardo por las críticas de su relación con Ricardo Fort

Conocida por haber estado vinculada con el dueño de la chocolatería Felfort, Virginia Gallardo hizo una carrera a lo largo de los años. Pero también, fue una parte importante en la vida del mediático empresario. Con la docu-serie sobre “El Comandante” en camino, planeada por Marta y Felipe Fort, Gallardo tomó la decisión de no aparecer y es por esto que las críticas empezaron a llover.

Tras los duros comentarios, la conductora de “Mañanísima” habló al respecto y mencionó: “Yo la conozco a Virginia. Es divina. Es una mujer encantadora que quiso, de verdad, mucho a Ricardo”.

Dentro de esas críticas se encuentra la de Rocío Marengo, quien le dijo a la prensa que Virginia rechazó la propuesta por cuestiones económicas y la calificó de “desagradecida”. Estos dichos desataron la furia de la modelo, y Marengo retomó su opinión: “Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida para hacer un homenaje y les dice que no. Sólo dije que me parecía desagradecida de su parte”.

Del otro lado de la campana, Gallardo explicó que no quiere involucrarse porque ahora tiene una familia y otra vida diferente. Además, agregó que en su vínculo con Ricardo nunca hubo dinero de por medio: “Esta relación me costó, sobre todo la exposición. Nada estuvo pactado, ni hubo plata. Elegí estar con él, con todo lo lindo y lo no lindo. Viajábamos a Miami para ir a ver médicos, porque viví con él la primera operación de columna. Pero mostrábamos lo lindo”.

Y expresó que sabe quiénes están detrás de esta producción “y va más allá de los nenes”. A su vez, Martita Fort comentó en sus redes sociales su decepción porque ella no estaría involucrada en la ficción, y que no está de acuerdo con su decisión pero lo acepta.

Pero, al respecto, Virginia sentenció: “No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chico que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero. Fin”. (NA)