Tras las críticas a su gestión en Provincia, Gollan le respondió a Manes: "No entiende nada de salud pública"

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Daniel Gollan, salió hoy a responder unas críticas que le había formulado el postulante de Juntos Facundo Manes, y dijo que "no entiende nada de salud pública".

"No entiende nada de salud pública, Manes nunca se formó, no entiende. Que Manes hable y diga lo que quiera, pero primero me parece que se saltó un casillero, primero tiene que discutir con (Diego) Santilli, no conmigo", sostuvo en referencia a las PASO de Juntos, en las que el neurocirujano se enfrentará al dirigente del PRO.

De esta forma, Gollan respondió un cuestionamiento que le había lanzado Manes, acerca de que el actual ministro de Salud bonaerense está haciendo una gestión "pésima" y que "manejó la pandemia con miedo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Por otro lado, se refirió a la polémica por la foto en Olivos y dijo que "era previsible" que la oposición impulsara un juicio político al presidente Alberto Fernández porque "siempre han trabajado sin propuestas políticas".

"Obviamente les queda esto de trabajar en toda la comunicación de odio, de bronca, de enojar a la gente que es un serio daño en el medio de la pandemia", agregó en declaraciones a La990.

Por último, Gollan se refirió al proceso de vacunación contra el coronavirus y destacó que en la provincia se está llegando "a los 4 millones de personas con dos dosis".

"Yo vislumbro una primavera, un 21 de septiembre ya muy diferente y vamos a tener una cantidad de gente inmunizada que transforma la pandemia en otra cosa", estimó.

Al respecto, dijo que se está "buscando transformar al coronavirus en un virus que no produzca tanto daño ni tanta internación ni mortalidad y que no sature el sistema de salud". (NA)