Volpi: "El bahiense no ve reflejada en el Concejo la realidad de la ciudad"

La contadora Marisa Volpi, precandidata a concejal por el Partido Federal, señaló que la intención de su agrupación es consolidarse como tercera fuerza, ya que en la actualidad los dos bloques mayoritarios (JxC y FdT) “están muy lejos de lo que la ciudadanía reclama”.

“Hoy, los radicales y los peronistas están enojados con su partido. En la UCR están entretenidos con la interna a nivel provincial y no se dan cuentas que Juntos por el Cambio decidió trasladar a (el secretario de Gobierno municipal, Adrián) Jouglard al Concejo Deliberante. Entonces, ¿qué cambio podemos esperar? Ninguno”, aseguró.

En ese sentido, pidió que la gente “corte la boleta a nivel municipal y ayude a la aparición de una tercera fuera”.

“Soy radical de cuna y trabajo con peronistas. No tengo grieta. Cuando armamos la lista, a nadie le pregunté de qué partido era”, dijo Volpi.

“La gente en el centro putea (SIC) en todos los idiomas, y en los barrios se quejan de que no hay electricidad, agua o lo que sea”, sostuvo la precandidata por LU2.

Volpi dijo que hoy el oficialismo y la oposición discuten algunos temas que no son de fondo, “pero cuando tuvieron que aprobar cosas más densas, como la entrega de la peatonal anchorena, que se la dieron a dos particulares sin mayor concesión, no hubo problemas”.

“Queremos ideas nuevas en el CD, porque hay muchas cosas por hacer. Hoy están muy lejos de lo que la ciudadanía reclama: en el centro hay obras innecesarias, como las barandas, y en los barrios falta asfalto”, aseguró.

En ese sentido, dijo que no entiende cómo “en Bahía Blanca aún hay calles de tierra”, ya que se podrían comprar adoquineras y asfaltar la ciudad con pavimento articulado.

“Hay lugares por donde no se puede pasar. No puedo entender que el bahiense no vea reflejada en sus concejales la realidad de la ciudad”, finalizó.