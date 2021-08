Hora, TV y formaciones: Boca visita a Estudiantes en busca del primer triunfo

Boca Juniors, que atraviesa una racha adversa de nueve presentaciones sin victorias, en distintos torneos, visitará hoy a Estudiantes de La Plata en un partido válido por la sexta fecha de la Liga Profesional.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 18 en la cancha del "Pincha", será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.



El equipo "Xeneize" tiene apenas 4 puntos en el certamen todos por empates, el último la semana pasada ante Argentinos Juniors (1-1), más una derrota en el clásico ante San Lorenzo (2-0) en el que presentó una formación con juveniles de la división Reserva que conduce Sebastián Battaglia.



Entre la pasada Copa de Liga, el actual torneo y la Copa Libertadores en la que fue eliminado en forma polémica en los octavos de final por el Atlético Mineiro, Boca transitó demasiado tiempo sin ganar y si la situación no pasó a mayores fue porque eliminó a River de la Copa Argentina, en definición por penales y tras haber empatado cero a cero.



Estudiantes, con 9 puntos y expectante, viene de ganarle a Central Córdoba (2-1) en Santiago del Estero y será una prueba difícil para el Boca de Miguel Angel Russo, que sufre demasiado para generar situaciones de peligro y más aún para anotar goles.

En ese contexto, Russo retomará la línea de tres defensores que usó en el Superclásico de la Copa Argentina ante River, con tres centrales como Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, más dos laterales con vocación ofensiva, Luis Advíncula y Frank Fabra, y un cinco "tapón" como Esteban Rolón, un jugador que aún no mostró ninguna virtud desde que se sumó proveniente de Huracán y comienza a ser cuestionado.



Los problemas ofensivos de Boca intentarán ser resueltos por Juan Ramírez, Norberto Briasco y Cristian Pavón, más las apariciones sorpresivas del mediocampista mixto Diego "Pulpo" González, quien aporta en defensa y ataque.



Claro que no será sencillo ante un equipo bien armado como Estudiantes, con la solidez que caracteriza a todas las formaciones dirigidas por Ricardo Zielinski, quien como DT enfrentó a Boca en 12 ocasiones con distintos clubes, con tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.



Zielinski no confirmó el equipo que recibirá a Boca pero sí está definido que el mediocampista Manuel Castro reemplazará a Nahuel Estévez en la única variante en relación a la formación que ganó en Santiago del Estero.

El "Ruso" Zielinski apostará en la ofensiva con la nueva dupla de ataque que conforman Santiago Apaolaza y el ecuatoriano Jaime Ayoví, una de las incorporaciones del club en el reciente mercado de pases y que había dejado una muy buena imagen en el fútbol argentino años atrás cuando vistió la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza.



El historial entre ambos es ampliamente favorable a Boca al cabo de 200 partidos en la máxima categoría.



Boca le ganó al "Pincha" en 109 ocasiones, perdió 44 y empató 47, con una diferencia a favor de 65 triunfos de ventaja.



La última vez que se enfrentaron fue hace casi dos años en "La Bombonera", el 15 de septiembre de 2019, con triunfo "Xeneize" por 1 a 0 con un gol del cordobés Emanuel "Bebelo" Reynoso, actualmente en el Minnesota United de la MLS estadounidense.



- Probables formaciones



-Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Jaime Ayoví y Santiago Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski.



-Boca Juniors: Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz; Luis Advíncula Diego González, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Frank Fabra; Norberto Briasco y Cristian Pavón. DT: Miguel Angel Russo.



-Arbitro: Facundo Tello.

-Cancha: Estudiantes de La Plata.

-Hora de inicio: 18.

-TV: TNT Sports.