El “Círculo” de Olimpo cierra cada vez más: 4-0 arriba y 12 partidos sin perder

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

La cancha de Libertad le sienta siempre bien, el espíritu ganador del equipo reluce con una intensidad que hasta ahora no se le había visto en su recorrido por la categoría y Olimpo, como club y como plantel, volvió a recuperar ese respeto emparentado con sumisión de rivales que, inconscientemente y sin la más mínima intención de caer en el pecado, muestran un complejo de inferioridad desde el comienzo mismo del partido.

Por si no queda claro: el brillo y el potencial futbolístico del conjunto aurinegro opacó a Círculo Deportivo Otamendi. Lo goleó 4-0 por la fecha 17 de la Zona 1 del Federal A, sumó su decimosegundo cotejo sin derrotas (9 éxitos y 3 empates) y junto a Deportivo Madryn, que también tuvo un domingo exitoso, partieron la tabla entre el segundo y el tercer lugar.

Cuando en la edición pasada tuvo su estadio clausurado, disputó tres encuentros en el escenario milrayita de Villa Rosas y los ganó: 3-0 a Deportivo Maipú, 2-1 a Ferro de General Pico y 2-0 a Estudiantes de Sn Luis.

Hoy, con el piso del Carminatti desafectado por resiembra, otra vez eligió el Manuel Manzano, y en 62 minutos le caminó por encima a un elenco visitante que apenas sumó un punto en las últimas seis presentaciones.

Con viento en contra, marcando el ritmo, siendo directo y perforando la línea de cinco defensores del adversario con las subidas de los carrileros (Seimandi y Hadad), los dirigidos por Carlos Mayor pegaron casi en frío: dos ataques a fondo, dos goles.

Una vez más, Olimpo demostró que su mente “asesina” no tiene preámbulos ni especulaciones. Aún con su presa moribunda, le siguió disparando hasta verla rendida a sus pies.

Guille flotó en tres cuartos y fue un problemón para el “papero”, al que se le habían traspapelado las consignas y no sabía qué hacer con ese 5-1-2-2 imantado por el olimpiense desde el pitazo inicial.

Tuvo una aproximación bien hilvanada que Villar le tapó con un pie al ex Liniers Diego Martínez, pero de ahí hasta el final Olimpo no se permitió más zozobras y manejó el trámite con carácter, personalidad y un predominio que, al menos esta tarde, no tuvo concordancia con el famoso dicho: “el Federal A es muy parejo, no hay un equipo que pase por arriba al otro”.

Olimpo fue un avión a chorro. Dejó a los defensores rivales que jueguen y tengan la pelota, optó por la presión media y cada vez que salió lanzado al ataque encontró espacios para romper por los costados y terminar con centros que hicieron temblar al arquero Chiappero y toda su tropa.

En el segundo tiempo, Círculo modificó el dibujo táctico (pasó al 4-3-1-2), pero en la cancha no se vieron los pingos, tal como dice el refrán. Lejos de Villar, pisó el área vía mensaje de texto y a los 17 minutos, Olimpo lo cortó al medio: desborde de Seimandi por la derecha, tipo wing, centro al punto del penal y Hadad la empujó a la red entre varias piernas enemigas.

El árbitro no compró un “piletazo” de Ledesma (no hubo infracción de Zarza, quien había ido al piso) y Araujo le puso el moño al regalo con un derechazo combado que se metió contra un poste.

Olimpo tiene la idea fija, el alma fortalecida y el corazón renovado después de tantos tumbos y revolcones futbolísticos, y va decididamente detrás del sueño de volver a ser, de regresar a la Primera Nacional, la categoría de la que nunca se tuvo que ir…

La síntesis

Olimpo 4 (4-4-2)

Villar 6

López Alba 6

Capraro 6

M. Ferreyra (c) 6

PEROTTI 8

Seimandi 7

Affranchino 8

S. Fernández 7

Hadad 7

B. Guille 8

Ledesma 6

DT: Carlos Mayor

CírculoDeportivo (5-3-2)

Chiappero 3

E. Rodríguez 4

Zarza 4

Basterrechea 5

Charra 4

M. Reali 4

Vértiz 5

R. Rodríguez 3

E. Ullúa 4

Astiz 3

D. Martínez 6

DT: Gustavo Noto

PT. Goles de Perotti (O), a los 10 y Guille (O), a los 14m.

ST. Goles de Hadad (O), a los 17m. y Araujo (O), a los 36m.

Cambios. 78m. Araujo por Hadad y Váldez por Guille, 85m. Soda por Ledesma y Faur por perotti y 87m. Di Buo por S. Fernández, en Olimpo; 45m. M. Castillo (4) por E. Rodríguez, 68m. L. Sánchez (4) por Charra, 70m. S. Batista (4) por Vertiz y 78m. Barberini por Reali y Benedetti por Astiz, en Círculo.

Amonestados. López Alba (37m.) y Araujo (82m.), en Olimpo; Chiappero (12m.) y Basterrechea (58m.), en Círculo.

Arbitro. Gastón Monsón Brizuela (8).

Cancha. Libertad (6).