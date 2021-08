"Ya no nos queda nada por vender y la Obra Social no responde"

La silla postural de Ale ya le queda chica. Y la que enviaron no le sirve, demostrando un mal manejo de los recursos de la obra social, ya que la mencionada silla es muy costosa y no la han retirado, dilatando aún más la entrega del material que le sirva a ale. Tampoco tiene rehabilitación, ni fonoaudiología. Y hace tiempo que no recibe Kinesiología respiratoria o terapia ocupacional.

Pasan los años y a pesar de todo, Ale resiste. Y lo hace gracias a sus padres que siguen peleando por lo que su hijo de 6 años necesita.

"No somos partícipes de hacer esto, pero ya no nos queda nada por vender. Estamos superados y esta situación se está llevando por delante al resto de la familia. Hicimos un juicio el año pasado y tenemos la sentencia favorable, pero aún así IOSFA no cumple con todo y en este momento nos faltan insumos vitales que no podemos comprar ya que desde hace un mes no nos reintegran ni un peso. Esta situación es injusta para nuestros hijos, nosotros somos los papás y estamos dejando la vida en esto".

Los padres de Ale presentaron el 26 de noviembre de 2020 la lista con los insumos que el pequeño, ya de 6 años, necesita para llevar una calidad de vida digna en su internación domiciliaria.

"Los insumos solicitados son de vital importancia y se encuentran dentro del amparo favorable que nos dio la Justicia. Me da mucho impotencia que teniendo a favor dicha resolución judicial tenga que salir nuevamente a manifestarme para que le den a mi hijo lo que necesita, ya que desde siempre nos hacemos cargo de los insumos a modo de reintegro, como los pañales, gasas , filtros, etc. Pero los reintegros tardan mucho en volver como para realmente lograr que esta especie de cadena financiera resulte, lo cual termina afectado severamente la economía de mi familia", los mismos no se reintegran en 48 hs como lo expone IOSFA llegando a tener que reclamar hasta 4 veces", aseguró Martín, papá de Ale.

Entre tanta injusticia que vive Alejandro, su papá recuerda que además, tiene otros dos hijos que atender y que la mayor parte de su sueldo, se destina a insumos médicos.

A pesar de todos los reclamos, desde la Obra Social IOSFA no han respondido a sus reclamos.

"Ya nos hemos desprendido de todos los objetos de valor que teníamos e incluso hemos realizado rifas para seguir adelante, pero ya no podemos afrontar las demandas económicas de la compra de los mencionados materiales. La bronca es aún mayor cuando vemos que no cumplen con lo ordenado por la Justicia y nadie hace nada. Y no son solo insumos, porque por la falta de rehabilitación vemos un deterioro importante en él, hace más de un año que no tiene fonoaudiología, terapia ocupacional y Kinesiología respiratoria. La silla de ruedas postural que tiene le queda chica y seguimos esperando que nos manden la que necesita".

Martín cuenta que su familia es "normal, una familia tipo, por debajo de la línea de pobreza".

"A duras penas logramos comprar insumos que ellos nos dicen que no están en la Argentina, pero nosotros sí los pudimos comprar hace poco. Pero si ni siquiera nos reintegran por lo que pagamos es imposible seguir porque no tenemos una economía que pueda bancar todos estos costos. Literalmente, cada día que pasa nos hundimos más ".

Alejandro tiene 5 años y nació con el Síndrome de West (epilepsia infantil) y una cirugía cerebral lo dejó con secuelas. Permaneció 27 días en coma y 9 meses en terapia intensiva con tan solo un año y medio de vida. Actualmente está con internación domiciliaria, ya que su traqueotomía y el botón gástrico requieren una gran cantidad de personal e insumos.

El Sindrome de West es la epilepsia infantil y cuando Ale cumplió los 8 meses de vida ya tenía unas 400 crisis diarias y tomaba 20 pastillas.