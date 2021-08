Milagroso saldo de un violento choque en Coronel Pringles

Una mujer, oriunda de Coronel Suárez salvó su vida de milagro luego de chocar el auto que conducía de manera violenta contra un árbol y recibir apenas dos heridas cortantes.

El hecho se produjo en bulevar 40 y 17 de Coronel Pringles y el vehículo, un Volkswagen Gol, quedó destrozado y con la rueda delantera izquierda incrustada en la cabina del conductor.

Florencia Schwindt quedó aprisionada dentro del habitáculo y pudo ser rescatada por los bomberos pringlenses. La llevaron al hospital y le curaron las heridas.

“Cuando llegamos al lugar y vimos el auto, pensábamos que iba a ser complicado” detalló Fabián Rossi, el bombero a cargo de las dotaciones que trabajaron en el lugar.

Sin embargo, remarcó que las tareas de rescate fueron más sencillas de lo que parecía, ya que la mujer se encontraba aprisionada dentro del habitáculo pero los pies no estaban apretados por la pedalera del rodado.

“Tuvimos la suerte que las piernas no estaban muy apretadas contra la pedalera, pudimos trabajar mas cómodos, doblamos la butaca, pusimos la tabla y fue bastante fácil la extracción” aclaró.

“La mujer estaba bien –continuó el bombero-, tenía manchas de sangre pero gracias a Dios estaba bien”.

Además de los bomberos y personal sanitario, trabajó la Policía en el lugar.

No quedaron claras las causas del choque. En el lugar no se observaban frenadas y no hubo más precisiones al respecto (agencia Coronel Pringles).