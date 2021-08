Aníbal sobre la foto en Olivos: "La mujer organizó una comida, ¿qué va a hacer el marido?"

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se refirió hoy a la fiesta que hubo en la residencia de Olivos el 14 de julio de 2020, cuando regía la cuarentena estricta para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la cual participó el presidente Alberto Fernández.

Aníbal dirigió la responsabilidad a la primera dama Fabiola Yañez por haberla organizado. “Llega el marido a la casa, la mujer organizó una comida, ¿qué va a hacer el marido?”, se preguntó Fernández.

En línea con las declaraciones de Santiago Cafiero, el funcionario explicó que la fiesta en Olivos “puede haber sido un error, listo, lo cometió. Ahí se agotó”.

Entrevistado en Radio con Vos, disparó: “¿Por qué no hablan de Juliana Awada y los espaldas mojadas que tenía en sus talleres?”.

Y retomó: “Si ella (por Fabiola Yañez) realizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias es un problema que no atañe a la función pública. Listo, se terminó. No hay otra cosa".

"La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?", planteó.

E insistió: "¿Cómo se resuelve?¿Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error?".

"Si ella hizo eso, (el presidente) no tiene mucho más para hacer que participar tibiamente, que es lo que sucedió", consideró.

Al ser consultado sobre si el jefe de Estado no debería haber desactivado la fiesta, Aníbal Fernández siguió la misma línea: "Fabiola no integra la función pública. Se equivocó y bueno, sepan disculpar. Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del presidente que él no lo va resolver como hace millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900".

También opinó: “Esto no lo debilita porque Alberto no es deshonesto”.