Espert lanzó su campaña en Bahía: "Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal"

"Hay que llevar las ideas de la libertad lo más alto posible, hay que dar vuelta por completo las cosas. La sartén por el mango no la deben tener más los chorros y los transas sino la gente de laburo, de esfuerzo. También los jóvenes, para que no se nos vayan por Ezeiza. Que se beneficie la gente de mérito, mal que le pese al presidente".

El precandidato a diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, lanzó esta tarde su campaña en Bahía Blanca con un acto en la Plaza Rivadavia al que asistieron unas 400 personas, en su mayoría jóvenes.

"¿Por qué estamos acá, por qué hemos decidido hacer política? El único motivo es para cambiar el país, cortar con la decadencia, evitar que Argentina termine siendo la villa miseria más grande del mundo si esto no cambia", dijo.

El economista afirmó que "queremos un país más justo, para que la gente vaya a hacer las compras y pague precios justos, para que los buenos empleados públicos den buenos servicios, para el buen maestro, el enfermero, el juez, el policía".

Luego se paró sobre uno de sus discursos habituales, sobre la presión fiscal. "Queremos impuestos razonables, basta de superestructuras inútiles que solo le pagan mal al que deben pagarle bien mientras que al emprendedor y al comerciante lo revientan a impuestos".

También se refirió a los jubilados y el Anses. "Queremos un país más justo para los jubilados, que la Anses sea para ellos, basta de regalar jubilaciones a los que no aportaron nunca. Hay que darle esos fondos a quienes aportaron toda la vida y, a los que no, que reciban subsidios de los impuestos, no de los recursos del Anses".

Prosiguió: "Queremos que la política le dé un espaldarazo a la policía que usa su arma reglamentaria para defender inocentes. Basta de la pútrida doctrina de Zaffaroni, que no es garantista sino abolicionista. Necesitamos más alcaidías y menos estadios de fútbol en Santiago del Estero, necesitamos balas para Gendarmería y combustible para nuestros aviones".

Asimismo, Espert dedicó un capítulo a Malvinas. "Vamos a continuar con el reclamo por nuestras Malvinas, a las cuales vamos a recuperar de manera civilizada comerciando con el mundo, al punto que vamos a volver a ser un país tan rico que sus propios habitantes van a querer ser argentinos".

Agregó que Argentina fue uno de los países más ricos del mundo "con la Generación del 80, con Domingo Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y con el mejor presidente de la historia, que fue Julio Argentino Roca".

Poco antes de finalizar se puso un gorro de piel, estilo ruso, y dijo: "Kicillof este es un mensaje para vos, este sombrero es moscovita, pero de comunistas en esta plaza nadie tiene una mierda".

Y cerró: "Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal".

Antes hubo unas palabras de Carolina Píparo, segunda en su lista. "Somos mucho más que una idea, vamos a ser la voz de todos los bonaerenses en el Congreso, en la Legislatura y en los concejos deliberantes".

"El kirchnerismo nos lleva al desastre y queremos decirle no. No a la decadencia educativa, no a la suba de impuestos, no a la reforma judicial, no a un asistencialismo que esclaviza a millones de argentinos. Hay que decirle basta a esta manera de hacer política".

También pidió a sus adherentes que se sumen a fiscalizar "porque cada voto suma".

En la convocatoria presentaron a los tres cabezas de listas de concejales que competirán en las PASO a nivel local, Carlos Alonso, Valeria Rodríguez y Martín Barrionuevo, así como al precandidato a diputado provincial Guillermo Castello.

También, a los números 3 y 4 de la boleta de diputados nacionales, Luis Green y la bahiense Karina García.