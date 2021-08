Vuelco inesperado para el ordenamiento final del GP de Hungría

La Fórmula 1 y una nueva polémica. Porque cuando parecía historia consumada en el Gran Premio de Hungría, esta tarde se produjo una rectificación en las posiciones finales de la carrera y demás rankings.

Según un comunicado de la propia F1, se descalificó a Sebastian Vettel del 2º puesto porque los comisarios deportivos no pudieron acceder a una muestra de combustible del Aston Martin del piloto alemán, requerida tras la competencia.

"Según el reglamento técnico, los competidores deben asegurarse de que se pueda tomar una muestra de 1.0 litro de combustible del automóvil en cualquier momento durante el evento; sin embargo, solo fue posible tomar 0.3 litros del Aston Martin de Vettel después de la carrera del domingo", informó la Fórmula 1.

En consecuencia Vettel fue despojado del podio, lo cual produjo que Lewis Hamilton fuese promovido al 2º lugar (la carrera la ganó Esteban Ocon) y finalmente el español Carlos Sainz (Ferrari) quedó como 3º en la clasificación.

Así se reacomodaron los 10 primeros este domingo en Hungría.

"El resto de los 10 primeros detrás de Vettel también heredan un lugar cada uno, con Kimi Raikkonen de Alfa Romeo ascendido de P11 a la posición final de pago de puntos de P10", se indicó.

El resultado también significa que Hamilton extiende su ventaja por el título sobre Max Verstappen en otros dos puntos después de sumar 18 puntos a los dos de Verstappen.

Por su parte Carlos Sainz "celebró" este inesperado ingreso al podio de Hungría con un breve video y mensaje difundidos en Twitter.

Las posiciones en el campeonato, tras la rectificación de Vettel.

"Confirmado P3 !! Mi segundo podio para @ScuderiaFerrari y super feliz por todo el equipo después de todo el esfuerzo que hemos puesto en esta primera parte de la temporada. Viene (de nuevo) de una manera atípica ... Pero viva!! FORZA FERRARI", escribió Sainz en su cuenta @Carlossainz55.

Confirmed P3 🏆!! My second podium for @ScuderiaFerrari and super happy for the entire team after all the effort we have put into this first part of the season. It comes (again) in a non-typical way….but cheers 🥂!! FORZA FERRARI

-#Carlossainz pic.twitter.com/fEcEisXDp6