Sergio Hernández antes de cruzar con Australia: "Ahora nos convertimos todos en candidatos"

Luego del pasaje a cuartos de final de la competencia del básquetbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio, el técnico del seleccionado argentino, Sergio Hernández, advirtió que los ocho equipos en carrera "nos convertimos todos en candidatos".

"Estamos donde queríamos estar antes de empezar los JJ.OO. Ahora nos metimos entre los ocho mejores y nos convertimos todos en candidatos", pregonó el entrenador bahiense, de 57 años.

El representativo albiceleste alcanzó los cuartos de final, tras doblegar al local Japón por 97-77 en el Super Arena de la ciudad de Saitama.

Con ese resultado, el equipo argentino logró el tercer puesto en la zona C y obtuvo la clasificación por erigirse en uno de los 'mejores terceros', junto a Alemania (por diferencia de tantos).

"Nos debíamos jugar mejor. Eslovenia y España son dos indiscutidos candidatos a la medalla de oro. Y hoy reconocemos la superioridad de ellos. Nos hicieron jugar en una versión que quedamos bastante dolidos", analizó el director técnico que está cumpliendo su tercer ciclo olímpico, tras conducir a los combinados argentinos en Beijing 2008 (medalla de bronce) y Río de Janeiro 2016 (perdió en cuartos de final con los Estados Unidos).

Hernández sostuvo que el rendimiento albiceleste exhibió altibajos, aunque admitió que el equipo "fue práctico y supo dónde atacar" al combinado nipón.

"No lo vi tan bien al partido. Creo que los dominamos y lo pudimos plasmar en el resultado. Pero también creo que es exagerado un tanteador de 20 puntos a favor", describió.

"Fuimos buenos en el ataque rápido en el primer tiempo; en el ataque estacionado, en el segundo. Tuvimos una buena actitud defensiva, más allá de algunos errores", continuó el DT.

Sin embargo, Hernández pidió "no engañarnos" con la victoria alcanzada y manifestó que el equipo "debe continuar mejorando", de cara a lo que vendrá.

"Japón es un rival digno pero no tiene la enorme jerarquía de España o Eslovenia. Esos adversarios nos llevan a un escenario diferente", graficó.

"Cuando un equipo es mejor que vos, te obliga a no respetar tu mejor versión y te saca del partido. Entonces podemos dar una imagen desordenada como, de a ratos, la dimos ante Eslovenia (100-118) o España (71-81)", apuntó Hernández.

Por último, el técnico no quiso aventurar preferencias sobre los eventuales rivales que pueden tocar en cuartos, aunque finalmente fue Australia, según lo que determinó el sorteo.

"Son dos rivales dificilísimos, ambos son candidatos a podio. Y los antecedentes de enfrentamientos cercanos mucho no sirven, porque se vienen partidos distintos, diferentes", resumió.

Los cruces

La organización fijó, en la noche del lunes y la mañana del martes, cuatro horarios para los duelos de la próxima etapa de Tokio 2020, por lo que la albiceleste se cruzará con Australia el martes 3 de agosto a las 9:

Lunes 2/8 a las 22: Eslovenia vs Alemania

Martes 3/8 a la 1.40: España vs . Estados Unidos

Martes 3/8 a las 5.20: Italia vs Francia

Martes 3/8 a las 9: Argentina vs Australia (Télam)