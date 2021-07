Negociaciones entre Larreta y Jorge Macri por la lista de Buenos Aires: podrían definir el fin de semana

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que preside el PRO bonaerense, mantuvieron dos encuentros esta semana y tendrán una tercera reunión en las próximas horas, que podría ser definitiva para la pulseada interna por la lista de candidatos para las legislativas.

Según confirmaron fuentes del PRO a Noticias Argentinas, después de la reunión que ambos dirigentes mantuvieron el pasado lunes por la tarde, volvieron a encontrarse el último miércoles por la noche en la Ciudad de Buenos Aires pero, nuevamente, no lograron llegar a un acuerdo.

En principio, Rodríguez Larreta y el primo del ex presidente Mauricio Macri volverán a reunirse entre este viernes y el sábado y, según las fuentes consultadas, es probable que de allí surja una definición en torno a la resistencia del intendente a que la lista del PRO en Buenos Aires la encabece un dirigente de la Ciudad como es Diego Santilli, el candidato de Larreta.

Según cuentan, Jorge Macri "está duro" en la negociación y mantiene "la postura de que no haya en la lista alguien de Capital", y si bien reconocen que la definición de esta interna está cerca, no se arriesgan a decir cuál será: puede haber "fumata blanca" o puede que el intendente decida enfrentar a Santilli en las primarias (PASO).

"Es cierto que Larreta ofrece cosas", confió una fuente del macrismo, respecto de las versiones sobre una negociación que incluiría el ofrecimiento de Jorge Macri de lugares en la estructura del Gobierno porteño.

No obstante, recalcan que el intendente de Vicente López se mantiene firme y que busca hacer valer su condición de presidente del PRO bonaerense, al tiempo que aclaran que no se trata de una pelea contra Larreta o contra Santilli en particular.

Rodríguez Larreta necesita unificar al PRO en el territorio bonaerense como lo hizo en la Ciudad, donde logró que la presidenta del partido, Patricia Bullrich, declinara su aspiración de encabezar la boleta de candidatos a diputados y dejara su lugar a María Eugenia Vidal.

En caso de no lograrlo, Jorge Macri competiría con una lista propia en las PASO contra la boleta que encabezará Santilli y la de la UCR, que lleva al neurocientífico Facundo Manes como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires.

No obstante, Rodríguez Larreta logró atraer hacia su sector a muchos de los intendentes bonaerenses del PRO que en un principio respaldaron a su par de Vicente López en la resistencia frente al avance del jefe de Gobierno porteño.

Cerca de Jorge Macri señalan que, pese a ello, él y Santilli "miden parecido" en las encuestas hechas hasta el momento y agregan: "En la Ciudad tienen los mismo números".

La idea de Larreta es tener alineado a su partido para ir a las PASO únicamente contra la lista de la UCR que encabezará Manes y que incorporará a dirigentes de otros espacios, como la líder del GEN, Margarita Stolbizer.

Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes del radicalismo, hasta el momento Rodríguez Larreta no intentó desactivar la candidatura de Manes con gestiones ante la cúpula de la UCR, ni tampoco el "partido centenario" se mostró proclive a una negociación.

De hecho, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió en las últimas horas a cuestionar a Larreta por su rol en la compleja interna de Juntos por el Cambio y sostuvo que "se cree poderoso", al tiempo que respaldó con fuerza a Manes y a la idea de definir la lista de candidatos en Buenos Aires "yendo a las PASO". (NA)