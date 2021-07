Uset: "Los convoco a romper la cadena de la indiferencia"

En el acto oficial por el Día de la Independencia, el intendente Mariano Uset afirmó que "este hecho trascendente de la historia no fue soplar y hacer botella, y sostener el orden tampoco. La Patria grande y la Patria chica nos necesita a todos defendiendo el valor que nos unió siempre".

Por eso, siguió, "les pido una vez más que estén atentos para que pueden advertir a tiempo el avance del desvalor sobre el valor".

En este sentido, puntualizó en que "la revolución permanente y el desorden es el negocio de unos pocos que se benefician del caos".

"Hay para quienes no existen valores como el sacrificio, el trabajo, el estudio, la responsabilidad y la solidaridad, y, por el contrario, promueven la vagancia, el oportunismo, la ventaja, la irresponsabilidad, el egoísmo, el autoritarismo y la violencia verdadera. Esto no debe pasar inadvertido porque no es lo mismo".

"Día a día, veo como nos adormecemos frente al embate del desvalor sobre el valor, del desmérito sobre el mérito. Esa sensación, apelando al compositor Enrique Santos Discépolo, donde parece que da lo mismo. Insisto, entonces, y los convoco a la aventura de romper las cadenas como los hombres que hoy recordamos; las cadenas de la indiferencia, porque no todo da lo mismo".

La ceremonia se llevó a cabo frente al Monumento a las Provincias Argentinas, en Avellaneda casi esquina Pellegrini, con la presencia de autoridades civiles y militares, y representantes de diversas instituciones de la ciudad.