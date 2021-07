Cafiero: "Es más importante la campaña de vacunación que la electoral"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que en la Argentina actual "es más importante continuar con la campaña de vacunación que con la electoral" y reclamó a la oposición que piense en "el país que viene", sin especulaciones para "ganar un punto" en la puja por los votos.



Al exponer su informe de gestión durante casi siete horas ante la Cámara de Diputados, Cafiero anunció la firma, el próximo lunes, de un acuerdo con el laboratorio Moderna para la adquisición de vacunas que pueden aplicarse en niños y jóvenes.



El funcionario puso de relieve la necesidad de "una dirigencia política que no siga pensando en el punto de rating o en el tuit más ingenioso", al referirse -aunque sin nombrarlos- a los referentes de Juntos por el Cambio, porque, dijo "no es tiempo de campaña electoral".



"Para nosotros no es tiempo de campaña electoral, ya que no estamos pensando ni el Presidente (Alberto Fernández), ni ningún miembro del Gabinete, ni de nuestro bloque en uno, dos o siete diputados más", aseveró ante los diputados, en referencia a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y a las legislativas del 14 de noviembre.

"En esa campaña (por la electoral) estarán pensando algunos y por eso los convocamos a pensar en la campaña de vacunación", añadió el ministro coordinador.



La sesión informativa, presidida por el titular del cuerpo, Sergio Massa, se extendió por siete horas (desde las 11.45 hasta las 18.45) y se inició con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en homenaje al exsenador y exgobernador Carlos Reutemann, quien falleció ayer en Santa Fe.



A lo largo de su discurso, Cafiero llamó a la oposición a construir un diálogo político y afrontar los desafíos que demandará la pospandemia y pidió dejar atrás "el enojo o la furia de corto plazo" que, dijo, "no le va a dar respuestas a los argentinos".



"Les puede dar un rating o enojar más a los enojados, pero no es constructivo para la Argentina que viene. Para nosotros es prioritaria una dirigencia que piense la Argentina que viene, que se tiene que recuperar de un dolor muy profundo y avanzar en los desafíos que la sociedad nos pone por delante", completó.





En ese sentido, Cafiero destacó la necesidad de "dar vuelta la página de la pandemia", lo que asumió que implicará "un desafío" para "toda la dirigencia y, por supuesto, para el Gobierno".



Por ese motivo, apuntó, desde el Gobierno nacional "se deben buscar consensos a los problemas estructurales que van a continuar mas allá" de la gestión actual del Frente de Todos.



En su exposición puso de relieve la campaña de vacunación que está instrumentado el Gobierno, al señalar que es "la más importante de la historia" de la Argentina.



Destacó que en el contexto de pandemia "el 40% de la población está vacunada con al menos una dosis" y dijo que la inoculación "avanza a paso firme, a ritmo de países ricos", comparable con "el registro que tenía Europa hace 20 días".





El funcionario rechazó los cuestionamientos de la oposición y señaló que el Gobierno trabaja "para levantar la Argentina" y, eso, dijo, "implica no cortar a las 7 de la tarde para ver series", en referencia al expresidente Mauricio Macri, quien contó que concluía su jornada de trabajo a esa hora para distenderse.



"Nosotros estamos convocando a un trabajo conjunto, pero si eso no fuera posible, por lo menos pedimos un poco de humildad: fracasaron como Gobierno, ya lo dijo la sociedad argentina, lo dijeron las urnas, no lo decimos nosotros, lo saben ustedes y lo sabe la gente. Solo pasaron 18 meses y nosotros estamos, de a poco y con mucho esfuerzo, poniendo de pie a la Argentina", expresó Cafiero.



Entre los expositores de Juntos por el cambio, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, afirmó que "Cafiero representa un Gobierno que prometió heladera llena y la canasta básica en un año aumentó el 50%".



"Nos decían que no iba a haber inflación y el dólar aumentó el 165%, dijeron que iban a luchar contra la pobreza y en el conurbano casi el 60% es pobre", agregó.



Sobre este punto, Cafiero, dirigiéndose a JxC, afirmó: "Hay un impacto de la pandemia muy fuerte, pero no es menos cierto que recién ahora se acuerdan de la pobreza y la inflación".



"Aumentaron la pobreza del 26 al 35% sin pandemia; dejaron una inflación del 54%, hicieron caer el empleo industrial el 11%, hicieron caer el PBI en 2,2%, ustedes nos endeudaron por cincuenta mil millones de dólares con el FMI", graficó y reiteró: "Estamos atravesando un momento de pandemia global".



"A veces cuando se los escucha reflexionar parece que es casi un invento del peronismo la pandemia. La pandemia es global y nos pega todos los días, y a pesar de eso, estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande la historia del país y recuperamos el presupuesto de 20 puntos de caída en términos reales del Ministerio de Salud", agregó.



Por el interbloque Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, de Consenso Federal, planteó: "La renegociación con los acreedores extranjeros no dio los resultados esperados desde el Frente de Todos, con una propuesta que atrasa y saca del mundo a la Argentina, sumado a que el macrismo dejó a la Argentina quebrada. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso sobre ese tema?".



"En ningún momento nosotros pensábamos que la reestructuración de la deuda, que fue muy exitosa, solucionaba todos los problemas de la Argentina. No, aún tenemos por delante la negociación con el FMI", respondió Cafiero.



En los discursos de cierre de la sesión, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló que ve al Gobierno "con mucha improvisación, muy desorientado, y con mucha anomia en muchos sectores de la gestión".



"Lo veo al Gobierno terco. Aún frente al error grueso, sostienen y atropellan como un toro mocho", dijo el diputado cordobés.



Por su parte, el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró: "Atravesamos un gran duelo, producto de una pandemia mundial y es un duelo en dos dimensiones, por un lado quienes perdieron a familiares, amigos, compañeros; y el otro es el duelo de proyectos de vida de muchas argentinas y argentinos".



Kirchner defendió la gestión del Gobierno Nacional y señaló que "esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política, en su plataforma de campaña, y los candidatos hablaban poco de salud".



El último informe de Cafiero ante la Cámara de Diputados había sido el 28 de noviembre pasado, cuando respondió por escrito 1.899 preguntas de los legisladores, mientras el pasado 3 de junio expuso ante el Senado.