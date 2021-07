A Olimpo no le hace sombra nadie, ni siquiera el “famoso” Deportivo Madryn

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Cualquier fanático que sigue al detalle y de punta a punta el torneo Federal A tendría que ir pensando en trastocar el orden de los candidatos al ascenso, o hacer un análisis en tiempo presente de los equipos que eligió a principio de la temporada, al menos en la Zona 1.

Lo digo pura y exclusivamente por Olimpo, que hoy le borró la sonrisa al líder Deportivo Madryn, que nunca pudo imponer su prestigio de vanguardista y menos que menos esa fama de “capanga” que le hicieron los mismos que lo dan como favorito a subir de categoría.

Fue 2-0, aunque más allá del resultado, una vez más el aurinegro de Bahía demostró que su adaptación a la categoría trajo aparejada una fortaleza mental y anímica que le permite controlar, al mismo tiempo y sin perezas, sus propios impulsos y las emociones violentas del adversario.

Lo bueno de ese elenco olimpiense, que de los últimos 18 puntos en juego levantó 16, es que mantiene la idea de principio a fin, no se traiciona a sí mismo y elige someter antes de ser sometido.

Aunque a veces se pasa de revoluciones, es cierto. De entrada, en una cancha despareja y con trampas, forzó el trámite en campo enemigo, aunque la ansiedad lo llevó por el peor camino: abusó de los pelotazos lineales, quedó largo y sin balances y el único peligro que generó fue por alguna acción de pelota parada.

Fue justamente por esa vía que se puso en ventaja: centro con chanfle de Ham y cabezazo de 9 (potente y esquinado) de Rodrigo López Alba.

El gol le aumentó aún más la autoestima y le potenció el espíritu luchador frente a un rival bastante renovado con respecto a la edición anterior.

Ham se puso el traje de crack y Pepe Ledesma siguió haciendo gala de su gran presente, para arrear a un conjunto madrynense que, más allá del ritmo y las ganas de acelerar en tres cuartos, hizo menos sombra, acá en el Carminatti por supuesto, que Desamparados o Ferro de General Pico, por ejemplo.

Pero bueno, este es otro Olimpo, y partiendo de esa base podemos describir el gran momento que atraviesa, defensiva y ofensivamente.

La desesperación del “Depo” llevó a su DT, Ricardo Pancaldo, a hacer tres cambios para el inicio de la segunda parte. Mutó el dibujo táctico (pasó de un 4-4-2 a un 3-4-3), tuvo otra prestancia para hacer circular el útil y maduró en el juego.

El dueño de casa, por momentos retrasado, pasó zozobras y equivocó los caminos para llegar hasta Ojeda, pero está tan bien este Olimpo de Carlos Mayor que un simple chasquido de dedos acerca cualquier solución. Salieron Seimandi y Hadad y entraron Amarilla y Araujo, y la misión fue aprovechar los espacios que quedaban a espaldas del doble 5 visitante.

Olimpo se defendió con la bola en su poder y fue Amarilla el que terminó de sacarle al oponente el poco aire que le quedaba. Marcó un golazo (se metió con la redonda y todo), fue castigado con alguna infracción más allá de los limites (Dylan Leiva, estando amonestado, lo cortó con una plancha merecedora de la segunda tarjeta color del sol) y encaró cuantas veces quiso con astucia y decisión.

Sin ser brillante, Olimpo fue determinante. Sin jugar del todo bien, ganó con ese plus que siempre necesitás en duelos tan tensos como estos: garra, autoridad y coraje. Porque si algo distingue a este Olimpo, es justamente eso de no sentirse menos que nadie hasta no estar con ese rival frente a frente y con una pelota de por medio.

La síntesis

Olimpo 2 (4-1-3-2)

Villar 5

López Alba 6

Capraro 7

M. Ferreyra (c) 7

Perotti 6

S. Fernández 6

Seimandi 5

HAM 8

Hadad 6

Guille 6

Ledesma 7

DT: Carlos Mayor





Dep. Madryn 0 (4-4-2)

M. Ojeda (c) 5

Peinipil 4

Rocaniere 6

Mansilla 5

D. Leiva 4

Cuevas 4

M. Pérez 5

Cocchi 4

Migone 6

Michelena 3

Jeldres 4

DT: Ricardo Pancaldo

PT. Gol de López Alba (O), a los 34m.

ST. Gol de Amarilla (O), a los 49m.

Cambios. 73m. Amarilla (7) por Seimandi y Araujo (6) por Hadad, 83m. Affranchino por Guille y 92m. Herrera por S. Fernández, en Olimpo; 45m. Zuñiga (4) por Peinipil, E. López (6) por Michelena y Sottile Villena (5) por Cocchi, 63m. Niell (5) por Jeldres y 74m. Puig por M. Pérez, en Dep. Madryn.

Amonestados. López Alba (29m.) y S. Fernández (76m.), en Olimpo; Rocaniere (33m.), Migone (48m.) y D. Leiva (72m.), en Dep. Madryn.

Cancha. Olimpo (5).

Arbitro. Mario Ejarque (5).