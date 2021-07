Federer no tuvo respuestas ante el polaco Hurkacz; ¿habrá sido su última función en Wimbledon?

El suizo Roger Federer, el más ganador en Wimbledon con 8 títulos y 105 victorias, se despidió hoy del Grand Slam sobre césped luego de perder en los cuartos de final frente al polaco Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0.

Federer, quien en un mes cumplirá 40 años, venía de alcanzar las semifinales en seis de las ocho ediciones previas de Wimbledon, el torneo grande que más veces ganó. Sin embargo, jugó muy poco en los últimos 18 meses -por la pandemia y dos operaciones de rodilla- y no pudo con el ritmo de Hurcacz.

El All England Tennis Club de Londres despidió con ovación al suizo, N°8 del planeta, entendiendo que tal vez pueda ser una de sus últimas presentaciones en el verde césped londinense.

A standing ovation for the 8-time champion 💚



Thank you for another memorable Wimbledon, @rogerfederer @Wimbledon #Wimbledon pic.twitter.com/zBY1scQ9jI