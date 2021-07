Alfonsín aseguró que pese a la postulación de Manes, la UCR "sigue defendiendo" las políticas de Macri

El embajador argentino ante España, Ricardo Alfonsín, analizó hoy la postulación del neurocientífico Facundo Manes como candidato a diputado nacional y afirmó que la UCR "sigue defendiendo" las políticas del Gobierno de Mauricio Macri.

"No es una cuestión de nombres o de personas, es de ideas y la Unión Cívica Radical no ha hecho una sola autocrítica, ha seguido defendiendo las políticas que se aplicaron de 2015 a 2019, ha perseverado en posiciones de derecha en este año y medio de oposición y no hay una sola definición que me haga pensar que hay un cambio", sostuvo el ex diputado nacional.

En declaraciones radiales, el dirigente de la UCR consideró que el radicalismo se acercó a la derecha porque "se cansó de no ganar elecciones y eso es un grave error". "Hoy tienen miedo y creen que fuera de Cambiemos no hay vida, y yo creo que hay mejor vida", agregó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín.

En ese sentido, el diplomático reclamó que la UCR "vuelva a ser un partido popular" y destacó: "Queremos representar a aquellos sectores que nacimos para representar y no a los que estamos representando ahora, que son los que nos vieron a nosotros como un enemigo y ahora nos ven como un amigo. ¿Cambiaron esos sectores o cambió el partido? Es tan obvio".

"Hay radicales que están enojados y enfadados por lo que están haciendo. Esta vez en 2023 la sociedad no va a aceptar una salida por derecha", afirmó. Y añadió: "A veces escucho hablar algunos de la oposición sobre la situación económica y tengo la sensación que le están diciendo a la sociedad que la pandemia en lugar de un problema en términos económicos era una oportunidad para el crecimiento"

"Naturalmente la economía de América Latina y en particular la de Argentina, después del 2019, era muy, pero muy débil. Sería bueno que nos acordáramos y que no cometemos el error de creer que la economía no mejora sustancialmente desde que asume el Gobierno y que tiene que ver con errores es la pandemia y cometeríamos un grave error si aplicamos la receta que se aplicó del 2015 al 2019", concluyó. (NA)