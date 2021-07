El polaco Hurkacz dio el golpe y con él se definieron los cruces de cuartos

Golpe de escena en el court central del All England Club, donde hoy dijo adiós uno de los máximos favoritos al título en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada con disputa en césped.

El ruso Daniil Medvedev, Nº2 del planeta y segundo preclasificado a la corona en Londres, quedó eliminado en los octavos de final al ser sorprendido por el polaco Hubert Hurkacz (18º), quien lo venció por 2-6, 7-6, 3-6, 6-3 y 6-3, en tres horas de partido.

El encuentro comenzó en la víspera, pero debió suspenderse por lluvia; tal como ocurrió con varios partidos durante la presente edición de Wimbledon, que volvió al calendario tras un año de ausencia.

Hubi goes to the quarter-finals 😃@Wimbledon #Wimbledon pic.twitter.com/Osl8Q9NKEB