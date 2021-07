Reunión de urgencia en Juntos por el Cambio: máxima tensión por la amenaza de Carrió de ir a juicio

El frente Juntos por el Cambio ingresó en horas de máxima tensión, que derivaron en un llamado a reunión de emergencia para el próximo lunes, motivado por la advertencia de Elisa Carrió de llevar a juicio al precandidato a diputado bonaerense de la UCR Facundo Manes.

Según supo NA de fuentes del radicalismo, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, llamó de urgencia al encuentro de la Mesa Nacional para el lunes próximo a las 9:00 por Zoom.

Ese encuentro, que se realiza cada quince días, estaba suspendido por los roces que se dieron durante la última semana y la imposibilidad de terminar de consensuar el código de convivencia, tras el cierre de listas de candidatos y el inicio de la campaña electoral.

Sin embargo, los dichos de la líder de la Coalición Cívica, que advirtió que irá a la Justicia contra Manes, desataron el enojo del radicalismo.

"Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta. Y no estoy dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional. A nosotros, en la Argentina, nos ha matado la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos. Por eso el tema no es Manes, sino la verdad", resaltó Carrió.

Y recalcó: "Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más".

Por esa razón, Cornejo reflotó para el lunes el encuentro de los principales referentes de JxC y canceló la difusión del código de convivencia que estaba prevista para este fin de semana.

La idea es que el próximo lunes terminen de dar los detalles finales a esa propuesta entre todos, y definan si es momento de sacarlo a la luz, para que los precandidatos se adhieran.

El conflicto se da porque Manes dijo esta semana que Carrió lo había visitado hace seis años con una propuesta política: "La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015", aseguró. (NA y Ámbito)