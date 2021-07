El Norberto Tomás se invadió de nostalgia y muchos recuerdos 50 años después

Por Fernando Rodríguez

Si el 3 de julio desde 1971 dejó de ser un día más para el deporte bahiense y, porqué no del país, este 3 de julio, 50 años después, generaba algo especial y así lo entendió la dirigencia de Olimpo, que en un emotivo acto -cumpliendo con los protocolos correspondientes-, permitió que se reviviera aquel triunfo de Bahía ante el Yugoslavia campeón del Mundo (78-75), coincidiendo con la inauguración de las reformas del estadio que llevaría para siempre el nombre de Norberto Tomás.

Varios de los protagonistas ya no están, otros no pudieron llegar, de todos modos aquella memorable jornada invadió por un momento al centenar de allegados, entre familiares, dirigentes, autoridades, socios y ex jugadores que pudieron disfrutar el recuerdo de diferentes hechos.

Abriendo el acto, se visualizó el cartel en el acceso al estadio, con el nombre de Norberto Tomás, siendo Julián Lemos (hijo de un recordado dirigente) y Andrés Ruesga (un apellido histórico de la institución), los encargados de descubrirlo.

Entres las principales autoridades estuvieron el intendente Héctor Gay, el subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni y el presidente de la Asociación Bahiense, Marcelo Pallotti.

El titular aurinegro, Alfredo Dagna, recordó lo que significó la construcción del estadio, lo que provocó el fallecimiento de Patito Tomás y, al mismo tiempo, el triunfo bahiense, algo a lo que también se refirió Gay.

Los familiares de Fruet y De Lizaso se encargaron de descubrir la pintura restaurada de Rodolfo Gómez (se llamaba igual que el recordado árbitro), en una copia de la histórica foto de Omar Morán, en la que aparecen Polo y Lito gritando un doble en el Provincial de Punta Alta.

También, en lo alto del Tomás quedó colgada la camiseta de Roberto Ojunián, quien no pudo estar presente y, a la vez, se colocó un acrílico con los nombres del plantel de Bahía.

Continuando, se proyectó un video alusivo al partido, fuerte por cierto, con imágenes de Fruet y De Lizaso recordando ese momento.

Y en un clima cargado de nostalgia y emoción, con sentimientos encontrados en la mayoría de los presentes, se generó una charla en medio de la cancha, de la que participaron Jorge Cortondo, Adrián Monachesi, Coco Bruni (utilero) y que tuvo como moderador al periodista Juan Carlos Meschini, frente al público que se ubicó en las plateas.

Así, cada uno fue recordando ese partido, que derivó en diferentes anécdotas y recuerdos que surgieron, en medio de un silencio absoluto y gran atención para escuchar a parte de los protagonistas de aquel memorable triunfo de Bahía, en el que, desde algún lugar, Patito Tomás seguramente ayudó para conseguirlo.

Por esto y mucho más, Bahía Blanca fue, es y será la Capital Nacional del Básquetbol.