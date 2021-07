Gay: "A Lorenzo le deseo lo mejor, nos conocemos hace más de 30 años"

29/7/2021 | 09:59 |

"He sostenido siempre que no me parece mal que gente que no estuvo en política, se meta", dijo el intendente en referencia a Natali. En tanto, el Municipio analiza colocar el nombre de Natty Petrosino al parque Campaña del Desierto.