Patricia Bullrich defendió a Ajmechet y dijo que sus tuits fueron en "sentido irónico"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, reafirmó hoy la precandidatura a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por el distrito porteño de Sabrina Ajmechet, y dijo que "de ninguna manera" va a pedir su renuncia, en respuesta a las repercusiones causadas por publicaciones en su cuenta de Twitter.

En tanto que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, consideró que los comentarios de la postulante "produjeron una indignación enorme en la población".

"De ninguna manera le voy a pedir la renuncia a Ajmechet", aseveró Bullrich esta mañana en diálogo con Radio La Red y criticó al "patrullaje ideológico" que puso en circulación tuits que datan de entre cinco y diez años de antigüedad.

Ajmechet, séptima de la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, había sido cuestionada por publicaciones encontradas en su red social con frases tales como "Haga patria, mate un judío" o "Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers".

En la misma línea, la precandidata había escrito en 2015 que "la creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso".

La precandidatura de Ajmechet fue objetada por varios sectores, entre ellos excombatientes y familiares de caídos en Malvinas y hasta por el senador nacional de la UCR por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco, quien le pidió a la precandidata que "se retracte públicamente a la brevedad" por haber cuestionado la legitimidad del reclamo de soberanía que la Argentina mantiene sobre las Islas Malvinas.

Ayer, en tanto, un documento elaborado por una veintena de organizaciones entre las que se encuentran, gremios docentes porteños y centros de estudiantes de los institutos de formación docente exigieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la inmediata renuncia de Ajmechet, actual funcionaria del ejecutivo porteño, además de precandidata.

En su defensa de Ajmechet, Bullrich sostuvo hoy que "es un historial de una persona que trabajó siempre como historiadora" y que "los tuits son todos en un sentido irónico".

Por otro lado, la exministra de Seguridad criticó a Margarita Stolbizer por mostrarse "sorprendida" por la presencia de Jesús Cariglino en la lista de Facundo Manes.

"No hay que ser hipócritas", indicó Bullrich, y concluyó: "(Jesús) Cariglino estuvo y Margarita (Stolbizer) no. Venir con una vara ética cuando vos fuiste parte de un peronismo que terminó con el oficialismo no me parece adecuado".

Por su parte, Filmus afirmó hoy que los comentarios publicados en las redes sociales por Ajmechet le produjeron “una indignación enorme” y muestran su "desconocimiento de la historia argentina".

“En calidad de secretario, pero primero como argentino, esto me produjo una indignación enorme porque va contra el sentimiento de toda la población argentina de usurpación de una parte de nuestro territorio que todavía no es independiente”, comentó hoy en diálogo con FM La Patriada.

En ese sentido, Filmus expresó que estas declaraciones "muestran su ignorancia", más allá de que “sea historiadora”.

“Ajmechet desconoce que tenemos derechos jurídicos e históricos sobre las islas. Negar eso es un desconocimiento de la historia argentina y una obsecuencia hacia el Reino Unido. Más del 80 % de los argentinos no duda para nada que tenemos que reclamar la soberanía y afirman que las Islas Malvinas son argentinas", destacó Filmus. (Télam)