Cuándo empezarán a vacunar en Bahía a chicos de 12 a 17 años con condiciones priorizadas

Los adolescente de 12 a 17 años con condiciones priorizadas podrán vacunarse con dosis de Moderna que empezaron a distribuirse hoy por todo el país.

Según informaron a La Nueva. desde Región Sanitaria Uno, las vacunas llegarán a Bahía Blanca en los próximos días y el lunes que viene, 2 de agosto, se empezará a vacunar a los chicos que tengan turnos.

Hoy comenzó la distribución de más de 900.000 dosis de Moderna, parte de las 3,5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 347.760 dosis.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Hasta el momento llegaron 41.833.930 vacunas al país, de las cuales 14.000.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana, se distribuyeron 37.123.414 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 30.655.272. De ese total, hay 24.302.432 personas inoculadas con la primera dosis, y 6.352.840 cuentan con el esquema completo de vacunación.