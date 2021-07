Ghigliani: "La lista de unidad es fruto del trabajo de años en nuestro espacio"

El Frente de Todos presentó su lista de concejales de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se desarrollarán el 12 de septiembre y definió que la médica Gisela Ghigliani, actual presidenta del bloque, encabezará la nómina.

"La presentación de una lista de unidad es fruto del trabajo de años en nuestro espacio. Estamos muy contentos, orgullosos, porque es una lista que ejerce una gran representación e integra a todos los sectores que conforman el Frente de Todos en la ciudad", sostuvo Ghigliani.

En diálogo con Panorama, por LU2, la edil señaló que "pertenezco a un proyecto colectivo y mi decisión este año estaba encaminada a participar en el lugar que se pensara".

"Me pidieron encabezar la lista y todo lo que tenga que ver con la gestión local me interesa mucho, siempre me he comprometido", añadió.

El segundo lugar será para el dirigente del Club El Nacional, Mariano Arzuaga, mientras que el tercer lugar será para la concejal Romina Pires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tenemos referentes de espacios del panperonismo, de los espacios de (Federico) Susbielles, (Marcelo) Feliú, (Gabriel) Godoy, de movimientos sociales con César García, también representación gremial. Y apostamos a la juventud porque nos parece central e importante el compromiso en pos de avanzar en lo que consideramos para la ciudad", mencionó.

Ghigliani dijo también que "es una lista muy sólida, que si las das vuelta del 1 al 12 son todas personas con compromiso, trayectoria, recorrido e idoneidad".

"Y entre los suplentes hay un montón de compañeros que ejercen la militancia desde su rol y han hecho un trabajo muy importante durante la pandemia. No importa tanto el lugar sino lo que podés aportar a esta construcción", subrayó.

El cuarto lugar estará destinado para el líder del Sindicato de Trabajadores Municipal, Miguel Agüero, mientras que el quinto puesto será para otra médica: Paula Echeverría, quien integra el Movimiento Evita.

El sexto puesto será para César García, de la Corriente Clasista y Combativa, mientas que el séptimo lugar es para Marina Sol Cano, actual consejera escolar.

En el octavo puesto aparece el director asociado de Región Sanitaria, Laureano Alimenti. El noveno es para Micaela Tomassini y el décimo para Adrián Macre. El puesto número once es para Virginia Touzon y cierra la lista Jonatan Arce.

"Tenemos vocación de seguir pensando una ciudad que tenga que ver con la justicia, con la equidad, con la inclusión, y apostamos a seguir aportando para poner a Bahía en el centro del poder productivo y social de la provincia de Buenos Aires", completó Ghigliani.