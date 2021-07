Redes sociales, retuits y hashtags: los políticos bahienses se lanzaron a las PASO

No será una elección más. Si bien por el momento en nuestra ciudad no habrá internas durante las PASO 2021 y en la Sexta Sección la mayoría de las listas son de unidad -no todas, claro está-, los precandidatos y políticos de nuestro medio eligieron en los últimos días a las redes sociales para presentarse en sociedad y proyectarse de cara a las legislativas de este año.

No es la primera vez que internet se convierte en el gran escenario para la política, y este año no fue la excepción. Y en Bahía Blanca y en la región se notó, claro está: Instagram, Facebook y Twitter -sobre todo esta última- fueron las plataformas elegidas por los integrantes de las listas, que a su vez fueron respondidos y compartidos por distintos referentes de los partidos. Además, cada uno utilizó algún hashtag especial para que fuera replicado y quedara como una suerte de marca registrada.



Orgullosa de ser parte y de encabezar la lista del Frente de Todos Bahía Blanca #LaVidaQueQueremos#TodosBahíaBlanca pic.twitter.com/ZUKkI3mTM8 — Ma. Gisela Ghigliani (@gigighi) July 24, 2021



Por ejemplo, en el Frente de Todos la (por ahora única) lista local fue compartida y retuiteada en gran medida por los principales nombres del partido, y #LaVidaQueQueremos la frase de cabecera para el partido en todo el país, ya que -más allá de Gisela Gighliani-, también fue utilizada por Cristina Fernández y la flamante precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. A nivel local, el hashtag elegido y repetido en cada post fue #TodosBahiaBlanca.

En la vereda de enfrente, en Juntos por el Cambio, no hubo videos cortos de 20 segundos para presentarse. En cambio, tanto los principales precandidatos al CD bahiense, Adrián Jouglard y Fabiola Buosi, usaron los ahora 280 caracteres de Twitter para contar que habían firmado su precandidatura. En este caso, hubo dos constantes: los hashtag #Juntos y #EsJuntos, y el agradecimiento al intendente Héctor Gay por su confianza.



Hoy firmé mi precandidatura a concejal de #Juntos en Bahía, un gran desafío que asumo con responsabilidad. Desde mi lugar voy a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para construir la ciudad que queremos. Y no tengo dudas de que la mejor manera de hacerlo #EsJuntos. — Adrián Jouglard (@adrianjouglard) July 25, 2021



Los vecinalistas de Todos x Bahía también aprovecharon la red del pajarito. Su principal precandidato a concejal, Sebastián Gómez, anunció su lanzamiento "para oxigenar la política en la ciudad" y utilizó los hashtags #TodosxBahía y #Vecinalismo; también los usó la segunda en la lista, la empresaria Mabel Maneiro,



Voy a ser precandidato a concejal por el espacio vecinal Todos x Bahía. Estoy muy orgulloso de ser parte de un equipo tan valioso que trabaja para oxigenar la política en la ciudad. #TodosxBahía #Vecinalismo pic.twitter.com/sVqgm6YUQK — Sebastian Gomez (@SebaGomezSG) July 25, 2021

Integración Ciudadana también jugó en las redes, pero en forma mucho más tranquila. María de los Angeles Rosón publicó un escueto tuit con los nombres que integran la lista que encabeza, señalando que es "la única lista 100% bahiense e independiente".

La única lista 100% bahiense e independiente. Con INTEGRACIÓN CIUDADANA tus necesidades son Derechos! pic.twitter.com/m7CWRycynZ — MRosón (@m_roson) July 25, 2021



Algo parecido hizo Néstor Conte, del Frente de Izquierda Unido. Sin hashtags ni arrobando otros políticos, enumeró los valores y los derechos que defiende su partido.



Vamos a esta contienda electoral candidat@s que defendemos la educación y salud pública, el derecho a la vivienda, los derechos de la juventud y las mujeres, que nos organizamos y luchamos contra el hambre, por el salario y las jubilaciones. Somos el FITU de Bahía Blanca! pic.twitter.com/A2T6CUI0bD — Nestor Conte (@nestorconte) July 25, 2021





La carrera hacia la Cámara de Diputados



En cuanto a los principales precandidatos a diputados por la Sexta Sección, las posturas fueron más que diferentes. SI bien Alejandro DIchiara, el actual intendente de Monte Hermoso, es un habitual usuario de Twitter, esta vez eligió su cuenta de Instagram para anunciar su candidatura, agradeciendo a distintos funcionarios de nivel nacional y provincial, además de su familia. El hashtag #LaVidaQueQueremos no podía estar ausente.





El actual presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, y precandidato desde el PRO en la interna de Juntos por el Cambio, Fernando Compagnoni, señaló por Twitter que su único objetivo es trabajar por "el crecimiento de nuestra querida región".



Con el compromiso de siempre, asumí la responsabilidad de ser precandidato a diputado provincial de #Juntos por la Sexta Sección. Luego de trabajar estos años por el desarrollo de Bahía encabezo la lista con un solo objetivo: trabajar por el crecimiento de nuestra querida región pic.twitter.com/0om4r585k8 — Fernando Compagnoni (@fercompagnoni) July 25, 2021

Por su parte, el histórico conductor y animador de las mañanas de "LU2", Lorenzo Natali, no utilizó sus redes para hablar de su presentación como principal referente del radicalismo en la lista seccional. De hecho, no tiene una cuenta oficial de Twitter, y en Facebook y en Instagram no hizo ninguna referencia a su candidatura. En cambio, sí lo hizo el referente de la UCR a nivel local, Emiliano Alvarez Porte, quien saludó a Natali por su llegada a la política e hizo un hilo de tuits sobre los integrantes de la lista bahiense de JxC.