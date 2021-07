Causa DyF: Brasil autorizó la extradición de Sergio Favretto

Audionota: Guillermo Crisafulli

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la extradición a la Argentina de Sergio Arnaldo Favretto, principal acusado de estafas millonarias a miles de bahienses con planes de vivienda, luego de estar prófugo 4 años y ser detenido por Interpol en 2019 en Belo Horizonte.

Los jueces del máximo órgano de Justicia brasileño resolvieron por unanimidad otorgar "parcialmente" la medida solicitada por el Estado argentino, al plantear que algunos delitos de administración fraudulenta atribuidos al imputado prescribieron, en base a la legislación penal del vecino país.

La fiscalía local le imputó a Favretto, quien al momento de las maniobras era el titular de la ex DyF Fiduciaria en nuestra ciudad, los delitos de defraudación por administración infiel reiterada (12 hechos), estafa en calidad de coautor y asociación ilícita, cometidos desde mayo de 2013.

El fiscal de la causa, Rodolfo de Lucia, explicó que "lo importante es determinar si esos delitos están prescritos en Argentina porque una vez que Favretto esté acá, la prescripción se va a juzgar por lo que fija la ley argentina, independientemente de lo resuelto por la Corte de Brasil".

"Ellos se metieron en la cuestión de la prescripción según la ley brasileña y solamente para decidir si lo extraditan o no", aclaró el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20.

A principios de junio de 2019 la Justicia brasileña había ordenado la "detención provisional" con fines de extradición del argentino de 60 años, quien al menos hasta antes de disponerse su "extradición parcial" estaba detenido en el Complejo Penitenciario del Valle de Itajaí, ubicado en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

La defensa de Favretto apoyó la "prescripción de los delitos de defraudación por administración infiel", alegó además que hay "exceso de plazo de prisión" y previamente había solicitado la "deducción de la pena de prisión hasta la entrega".

Al respecto, el máximo tribunal brasileño argumentó que el tiempo que el procesado lleva encarcelado no es excesivo, teniendo en consideración "el propósito de la prisión", por lo que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario.

"La persona extraditada, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, se incorporó a un grupo delictivo y, como presidente de la empresa D&F Fiduciaria S.A., causó daños a terceros, dando propósito distinto del objeto de las hipotecas mobiliarias e incumpliendo deberes del cargo, con el fin de obtener ventajas económicas", indicó la resolución extranjera a la cual tuvo acceso La Nueva.

"Parece que de febrero a julio de 2014, utilizando el fraude, (Favretto) indujo a víctimas a que le entregaran 3 millones de pesos", agregaron los ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso y Alexandre de Moraes.

La solicitud de nuestro país tiene basamento en “el acuerdo de extradición suscrito entre Brasil y Argentina”, promulgado en 1968.



Captura internacional



La detención del ingeniero civil puntaltense se concretó en junio de 2019 y estuvo a cargo de efectivos de la oficina central de Interpol en Brasilia, después de la orden librada por la Justicia de Garantías bahiense.

Al momento de identificarlo en Belo Horizonte, la Policía constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura internacional.

Durante el interrogatorio en el Primer Juzgado Federal de Itajaí, Favretto "aclaró que dejó la Argentina por riesgo de vida" y para "poseer comercio y residencia fija en Brasil".



El hombre había vivido de forma periódica en Brasil, donde instaló una vinería en la localidad costera de Vila Velha, al norte de Río de Janeiro.

Sus víctimas, la mayoría familias de nuestra ciudad y región, sufrieron pérdidas económicas que, en total, rondarían los 70 millones de pesos. Los estafadores habrían afectado 17 fideicomisos, con aproximadamente unos mil damnificados.



Abogados condenados

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



Por ser parte de la asociación ilícita que lideraba Favretto, en mayo de 2018 la Justicia de nuestra ciudad condenó a 9 años de prisión a los abogados capitalinos Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona.

Estos últimos también se habían profugado tras la sentencia, aunque posteriormente Díaz Flaqué fue arrestado en la Capital Federal, durante un control de tránsito de rutina.

A Carmona, en tanto, también se lo detuvo en Buenos Aires, aunque en una situación insólita: mientras actuaba en una obra de teatro infantil.

En los últimos días, la Cámara Penal confirmó el cómputo de pena impuesta a Carmona y confirmó que el "abogado-actor" tendrá que permanecer 6 años más en la cárcel.

Demandas en otros fueros



Procesos. Al margen de la situación penal, por lo menos hasta hace pocos años existían múltiples procesos abiertos en otros fueros. Entre 2013 y 2015 (cuando se decretó la quiebra de DyF), se iniciaron más de 30 causas en los juzgados en lo Civil y Comercial locales para el resarcimiento económico de los perjudicados.



Demanda. También existe contra Favretto una demanda del Banco Credicoop y más de 10 presentaciones del fisco contra el ingeniero y el fideicomiso Viviendas 27 de Junio por créditos incumplidos.



Salud. Las autoridades penitenciarias de Brasil informaron que Favretto al parecer presenta como "comorbilidades hipertensión arterial y diabetes" y por lo menos hasta abril de 2020 recibía "el tratamiento adecuado" en la cárcel de Itajaí.